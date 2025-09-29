潤娥《暴君的廚師》結局收尾甜炸 「重逢之吻」收視17.1％創新高

潤娥（左）、李彩玟在《暴君的廚師》最終集順利重逢，迎來「重逢之吻」。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》昨（28）晚圓滿收官，潤娥、李彩玟迎來永恆的愛情，兩人克服重重危機於現代重逢，劇情又甜又虐，直到最後都讓觀眾感受到甜蜜心動；最終集收視表現果然不負眾望，一舉衝到17.1%，寫下全劇最高紀錄。

以下有雷：

儘管潤娥竭力平息叛亂，遭廢黜的「暴君」李彩玟最終仍與叛徒「際閂大君」展開殊死決戰，導致國家陷入混亂的「淑媛」等其他反派們則落得悲慘下場。

最終集叛亂的烈火熊熊燒向潤娥和李彩玟，其中潤娥為讓暴君李憲免於一死，竟代替他倒在際閂大君的劍下，令人忍不住驚呼；更離奇的是，李憲手中的「望雲錄」將潤娥送回了原來的世界，留下君王崩潰哭泣，這幕讓戲迷心碎不已。

剛回到現代的潤娥，從醫院甦醒後難以忘記穿越前的種種畫面，心中燃起李憲或許還活著的希望；只是看似不斷努力，都無法再回到朝鮮時代，就這樣，日子一天天過去。

潤娥之後被餐廳發掘擔任主廚，開始與「水刺間」長得一模一樣的熟手們共事，某天正如往常一樣和客人準菜餚時，身穿西裝、帥度爆表的李彩玟突然出現在她面前，令眾人大吃一驚。

看到夢寐以求的李彩玟，潤娥激動不已，一把從後面抱住他，淚流滿面，接著兩人上演「重逢之吻」，最終又一起兌現承諾，享受日常拌飯的甜蜜畫面收尾，透過食物治癒彼此傷口，展現一段豐富的情感之旅。

《暴君的廚師》最終集收視創佳績，潤娥、李彩玟和劇組人員大合照。（翻攝自X）

《暴君的廚師》收視率：

第1集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第2集：舒肥料理 / 6.6%

第3集：高級料理 / 7.5%

第4集：**菠菜大醬湯 / 11%

第5集：雪花炸肉排湯 / 10.8%

第6集：黑芝麻馬卡龍 / 12.7%

第7集：雨天的東萊蔥餅 / 12.6%

第8集：米酒燉牛排骨 / 15.4%

第9集：高壓燉煮烏骨雞參雞湯 / 13.4%

第10集：朝鮮Restaurant / 15.7%

第11集：黃豆素肉九折坂與茄子派 / 12.3%

第12集：還世飯 / 17.1%

