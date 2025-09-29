自由電子報
娛樂 最新消息

花蓮加油！ 歌手大支提供8點志工心得小建議

樺加沙颱風重創花蓮，不少人伸出援手，以實際行動助災民重建。（翻攝自大支臉書）樺加沙颱風重創花蓮，不少人伸出援手，以實際行動助災民重建。（翻攝自大支臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕樺加沙颱風重創花蓮，不少藝人伸出援手。綜藝大姐大白冰冰昨擔任「2025世界閩南語金曲盛典」導師，透露已投入心意協助賑災，金額則不願多談，強調：「救災不是比金額，也不是比愛心」，呼籲大眾以實際行動支持災區。

白冰冰被問到有無出錢出力？她表示：「一定要，我們現在好多地方都在募款。」也直言面對災難不必攀比，只要盡己之力就是最大支持，她對大批「鏟子超人」挺進災區的善舉特別讚賞，表達佩服。至於家家公開發文「不用感謝政府」的爭議言論，她不願表態攪和其中。

歌手大支28日晚間也在臉書發文，提供8點花蓮志工心得小建議：

1. 給南部想去花蓮賑災的朋友們:
我們這次是半夜從台南開車到台東，再轉搭早上的火車北上到光復站。基本上火車到瑞穗站後人才會明顯變多，不過早上北上的車廂整體來說不會太擠，坐火車非常OK。
2. 光復車站前的志工調配站人潮非常多，等調度需要排隊，等候時間蠻長。
3. 建議鏟子自帶，這次因為我們自備鏟子所以機動性就好很多。
4. 路上會有泥巴非常厚重，踩下去會卡住腳、拉不起來，所以看到厚泥盡量避開，不要去踩。
5. 今天引流的時候，由於大家的資訊不足，或接受資訊較慢，所以有點驚慌失措，請記得無論發生任何狀況，都要保持冷靜。今天我們就遇到火車快到光復站時有人喊「前面又潰堤」；又或者在要離開時聽到有人大喊「水來了！往高處跑！」，瞬間大家一窩蜂移動;所以請大家提醒大家要盡量保持鎮定。
6. 盡量睡飽、吃飽，因為真的非常耗體力，我今天就有好幾次快虛脫。所以如果感覺太累，千萬不要逞強，可以休息後再繼續。
7. 天氣炎熱，加上長時間勞動，水分消耗很快，一定要持續補水。
8. 光復站回程南下的火車車班和人潮跟早上比起來多蠻多的，但基本上都還不到太誇張。

點圖放大
點圖放大

