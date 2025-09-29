簡沛恩剛過生日 驚遇車關幸賴都平安

簡沛恩淡出螢光幕多年，依舊維持亮麗美貌。（翻攝自簡沛恩臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星簡沛恩淡出螢光幕多年，卻在寵物生技、餐飲投資闖出一片天，6月又添新頭銜，獲母校聖約翰科技大學頒發「十大傑出校友」榮譽，她直呼驚喜榮幸，笑說自己「當年其實沒拿到畢業證書」，依然被母校肯定，格外感動。

簡沛恩28日在臉書發文驚曝上週在高速公路直行時，被左側擠進來的車子擦撞，幸好當時車多、車速不快，人都平安，只是接近晚上11點，到警局做完筆錄、再開著被撞壞的車回到家，已經凌晨1點半。

透過發文，簡沛恩坦言年輕的她可能會滿腹怒氣，甚至在等待筆錄的過程就忍不住打給朋友抱怨，但這次，她只告訴自己：「事情已經發生了，抱怨只會讓心情更糟，於是轉個念，就當作生日後過了一道車關吧，至少我和肇事者人都平安。」

簡沛恩堅信，或許這就是年紀帶來的禮物：「對事情不再只看單一面向，轉念的速度比以前更進一步。」車禍隔日，她平靜地和朋友聊起這場小擦撞，朋友笑說：「妳脾氣變好了。」簡沛恩說，其實不是脾氣變好，只是不想鑽牛角尖和自己過不去「偶爾想起年輕時候那些過不去的執著，才明白最為難自己的人，一直都是自己。」

本月21日，簡沛恩才剛開心度過美好的生日。

