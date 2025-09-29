痛罵傅崐萁夫妻拒捐款 486先生表態堅定立場

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕花蓮縣光復鄉因颱風樺加沙豪雨引發馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，有不少善心民眾自發赴花蓮幫助清理，還有更多捐款、送物資，有關捐款一事，團購電商名人「486先生」陳延昶28日在臉書發文提出說明。

486先生表示20年來個人對外捐款累計逾1億元，每當台灣有災難發生都挺身而出，針對花蓮捐款，他表達個人立場：「我痛罵傅崐萁夫妻並說不捐款，是當時花蓮縣場徐榛蔚第一時間不是救災而是公布捐款帳號，所以我怒斥這政界敗類，並表示我不捐給花蓮縣政府，誰愛捐誰捐。」

前天486先生看到賴清德總統公布中央衛福部的捐款帳號，他隨即響應總統捐款號召，卻被有心人士攻擊，因此，486先生直言，他2020年決定跳出來支持前總統蔡英文，就已經願意承擔這個結果。

486先生臉書全文

