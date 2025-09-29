自由電子報
娛樂 最新消息

痛罵傅崐萁夫妻拒捐款 486先生表態堅定立場

痛罵傅崐萁夫妻拒捐款 486先生表態堅定立場

〔記者林南谷／台北報導〕花蓮縣光復鄉因颱風樺加沙豪雨引發馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，有不少善心民眾自發赴花蓮幫助清理，還有更多捐款、送物資，有關捐款一事，團購電商名人「486先生」陳延昶28日在臉書發文提出說明。

486先生表示20年來個人對外捐款累計逾1億元，每當台灣有災難發生都挺身而出，針對花蓮捐款，他表達個人立場：「我痛罵傅崐萁夫妻並說不捐款，是當時花蓮縣場徐榛蔚第一時間不是救災而是公布捐款帳號，所以我怒斥這政界敗類，並表示我不捐給花蓮縣政府，誰愛捐誰捐。」

前天486先生看到賴清德總統公布中央衛福部的捐款帳號，他隨即響應總統捐款號召，卻被有心人士攻擊，因此，486先生直言，他2020年決定跳出來支持前總統蔡英文，就已經願意承擔這個結果。

486先生臉書全文

我要在這說明。眾所周知，我這20年來各種捐款累計應該有一億元，每當台灣有災難發生我都挺身而出。我痛罵傅昆其夫妻並說不捐款，是當時徐榛蔚第一時間不是救災而是公布捐款帳號，所以我怒斥這政界敗類，並表示我不捐給花蓮縣政府，誰愛捐誰捐。
而隔天看到賴總統公布中央衛福部的捐款帳號，我也響應總統的捐款號召。
結果有心人利用這文字的落差攻擊我，我說，你們這群敗類，林北沒有在怕的啦。
要號召大家拒買486團購的商品？當我2020決定跳出來支持蔡英文總統的時候，我就已經願意承擔這個結果，我就說，這幾年我有在怕的嗎？
我要是真的把錢看的這麼重，當年我就會默默的靜靜的不吭聲。但如果我只求財，那我還是486嗎？

點圖放大header
點圖放大body

