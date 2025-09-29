「樂天女孩」河智媛難續約 被爆將離台內幕曝光

「樂天女孩」河智媛外型甜美擁有超高人氣。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在台灣擁有高人氣的「樂天女孩」河智媛，所屬台灣「無限夢想」公司負責人不幸在8月遭刺身亡，傳聞該公司面臨財務危機，也苦無人接管她與同門禹洙漢在台灣的經紀工作。

由於河智媛在10月準備洽談明年的球季合約，《鏡週刊》報導，廉世彬應會留下，但河智媛、禹洙漢續留台灣極有可能生變。

禹洙漢也擁有一票死忠粉絲。（翻攝自IG）

報導指出，今年8月「無限夢想」負責人兼總經理詹智能在台中遭人持利刃刺殺身亡，讓河智媛、禹洙漢明年球季能否續留台灣成為變數，且因詹智能身亡後財務狀況浮上檯面，公司內部陷入一陣混亂，期間雖有「中間人」試圖協助處理河智媛、禹洙漢後續合作事宜，不過牽涉相當複雜之外，目前遲未有新的經紀單位願意接手，傳聞2人續約機會相當渺茫。

人氣韓援河智媛、禹洙漢、廉世彬3月風光加入台灣職業棒球隊「樂天桃猿」啦啦隊陣容，活動與代言邀約也不斷，人氣居高不下，無奈3人來台不到1年，初代「樂天韓援3本柱」明年球季恐無法繼續合體。

