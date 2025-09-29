自由電子報
娛樂 最新消息

反對被AI重現聲音 聲優緒方惠美：請記住真正的我

60歲日本知名聲優緒方惠美。（翻攝自緒方惠美IG）60歲日本知名聲優緒方惠美。（翻攝自緒方惠美IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以《幽遊白書》藏馬、《美少女戰士》天王遙、《庫洛魔法使》月城雪兔等角色成名的60歲日本知名聲優緒方惠美，近期對AI（人工智慧）議題提出個人見解，堅持反對AI重現過世親人，並表示自己不希望死後被AI複製聲音。

緒方惠美近期多次在社交平台轉發相關新聞，重申不希望自己的聲音在過世後被使用，她表示：「請大家記住站在你面前活生生的我，還有留存在作品裡的聲音，那才是永遠的東西。」

此外，緒方認為就算能用AI重現家人，能和那樣的AI相處多久，是否能持續支付高額維護費，是否能忍受那份微妙而不同的笑容，她強調：「與其滿足自我的需求，更希望大家能尊重逝者的遺願。」

緒方惠美最後表示，AI重現逝者影像不僅是聲優或藝人的問題，更關乎每個人尊嚴，「未來如同器官捐贈一般，每個人都應該清楚表達是否同意自己過世後的聲音或影像被AI使用。」

