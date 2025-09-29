自由電子報
娛樂 最新消息

花蓮非常需要幫忙！ 邵庭親赴救災曝現況

邵庭親赴花蓮救災。（翻攝自邵庭臉書）邵庭親赴花蓮救災。（翻攝自邵庭臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台救援隊物資陸續送抵花蓮，女星邵庭也親赴花蓮救災，28日晚間已回到台北並分享現場狀況。

邵庭說，現場鏟子很多可帶可不帶，但刮水的比較缺，也容易壞，建議買得到可以帶，處理比較濕的場域很適用，土扒也很實用，她表示：「這兩個都很適合力氣不大的人或體力偏弱的人使用，如果接下來土變乾就會需要鋤頭。」

她也提醒鏟土非常耗體力，到現場幫忙者不要硬使力。（翻攝自邵庭臉書）她也提醒鏟土非常耗體力，到現場幫忙者不要硬使力。（翻攝自邵庭臉書）

她也進一步提醒鏟土非常耗體力，到現場幫忙者不要硬使力，用對工具跟施力方式才有辦法持續下去，累了身體不適請立刻去通風的地方休息補電解質；另外，邵庭也建議鏟子超人們出車站之後直接找志工單位報到，團體行動比較安全可以互相照應，多注意警報聲，如果有緊急狀況會有警報。

邵庭最後還說，現場狀況真的非常需要幫忙，千萬不用擔心自己幫不上，「只要你時間可以，歡迎來幫忙。」

