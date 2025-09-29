官網遭不明人士入侵 央廣發聲明打擊違法

中央廣播電台節目《台味超有港》主持人張啟樂（右）近來頗受歡迎。（資料照，台味超有港提供））



〔娛樂頻道／綜合報導〕中央廣播電台官方網站日前遭不明人士入侵，官網首頁版頭被惡意置換，對此，中央廣播電台主動提供資料向檢警告發，請求啟動偵查程序，並表示會配合司法調查。

央廣11日發現官方網站遭不明人士入侵，官網首頁版頭（banner）被惡意置換，隨即主動檢送相關事證向所轄台北市警察局，以及與其簽有安防協議的法務部調查局報案，請求科技協助、調查偵辦。

電台28日為維護聲譽，避免外界誤解，緊急發表聲明表示，依據法定任務及運營方針，積極配合政府政策，宣揚台灣自由、民主、人權、多元文化等核心價值，是代表國家向國際發聲的最重要平台，沒想到卻成為有心人士的攻擊目標之一，近年也花費相當人力及物力予以預防、偵測，不容許任意侵犯。

目前該案進入偵查程序，中央廣播電台靜待調查結果，也會適時對外說明，絕對會強力持續監控資訊安全及配合檢警調追查，防患未然及請求重懲破壞國家通訊傳播安全者。









