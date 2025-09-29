自由電子報
娛樂 最新消息

孫德榮緊急開記者會！為于朦朧辦超渡法會申冤

身為恩師的孫德榮決定在台灣先舉行儀式，盼替于朦朧討回公道、安撫在天之靈。（資料照）身為恩師的孫德榮決定在台灣先舉行儀式，盼替于朦朧討回公道、安撫在天之靈。（資料照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧11日墜樓過世，各種傳言和「目擊者」爆料還在網路上亂飛。和于朦朧有師徒情的孫德榮深夜突然宣布今（29）日下午4點半，會到新莊地藏王菩薩廟舉行「為于朦朧超渡法會暨追查真相說明會」，親自稟告神明並向外界說明後續計畫。

孫德榮多次替愛徒抱不平，28日更說自己夢到于朦朧現身傾訴冤屈，「遭脅迫、冤死」的畫面讓他震撼不已，直言「這口氣吞不下去」。孫德榮原本打算親自飛北京討公道，不過朋友與粉絲都擔心他的安全，最後決定先在台灣採取行動。

孫德榮今下午現身新莊地藏王菩薩廟，替愛徒于朦朧舉辦超渡法會。（翻攝自臉書）孫德榮今下午現身新莊地藏王菩薩廟，替愛徒于朦朧舉辦超渡法會。（翻攝自臉書）

孫德榮表示新莊地藏王菩薩廟長年以「替人伸冤」聞名，自己會先向地藏王菩薩說明于朦朧的遭遇，再焚香、燒紙錢，祈求愛徒「財富自由、安息無憂」。他還特別委託「單程旅行社」的小冬瓜，按照于朦朧的生辰八字籌辦大型超渡法會，並邀請八家將、官將首等台灣民俗力量加入「民俗緝兇」，最後由法師、誦經師帶領誦經迴向，希望透過整個儀式替于朦朧靈魂安撫，也替他討回清白。

