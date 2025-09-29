自由電子報
娛樂 最新消息

《鏈鋸人》蟬聯日本雙週冠軍將破30億日圓！全台5天上看台幣5000萬

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》蟬聯日本雙週冠軍，台灣也熱賣。（索尼影業提供）《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》蟬聯日本雙週冠軍，台灣也熱賣。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自日本漫畫家藤本樹所創作的黑暗奇幻少年漫畫的《鏈鋸人》，以《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》首度登上大銀幕，上週末（9月26至28日）在日本蟬聯雙週票房冠軍，累積票房預估達到29.8億日圓（約台幣5.96億元），即將突破30億日圓（約台幣6億元）大關，並迅速躋身2025年動畫電影票房前十強。

原作藤本樹本人看完電影後大讚：「電影看完後腦海都想著蕾潔，結果完全睡不著！真的好厲害啊！比姆（鯊魚魔人）的表現比漫畫裡至少努力了兩倍，當初能再好好著墨這個角色就好了！謝謝所有參與這部電影製作的人，所有相關人員，還有進電影院支持的大家，真的非常感謝！」

該片上週三（24日）在台灣上映也拿下票房冠軍，截至週末上映5天票房上看台幣5000萬元。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》全台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

