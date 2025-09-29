自由電子報
娛樂 最新消息

《黑潮》小月真面目曝光！ 「台版IU」本人激美 笑喊：變白大家都不認識我

睦媄。星空下的黑潮島嶼金鐘聯訪。（記者王文麟攝）睦媄。星空下的黑潮島嶼金鐘聯訪。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕睦媄氣質清新，有「台版IU」美譽，她以客家電視台《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）女配角獎，將與吳碧蓮、范瑞君、黃可欣角逐獎項。她28日出席入圍聯訪，放話典禮當天會「美爆」出席。

睦媄（右二）在《星空下的黑潮島嶼》成為綠島醫務所的實習生。（客家電視台提供）睦媄（右二）在《星空下的黑潮島嶼》成為綠島醫務所的實習生。（客家電視台提供）

睦媄（中）在《星空下的黑潮島嶼》飾演綠島居民「田臨月。（客家電視台提供）睦媄（中）在《星空下的黑潮島嶼》飾演綠島居民「田臨月。（客家電視台提供）

睦媄劇中飾演綠島居民「小月」，特地素顏、塗黑膚色，還去曬太陽、學當地口音，結果以「真面目」現身，讓大家驚呼：「差好多，原來本人這麼美！」連她自己都笑說：「大家看到我變白，都認不出來我是誰。」

睦媄分享，得知入圍的當下，她正在銀行辦事，因為怕過號電話都不敢接，還掛了很多通，直到事情辦完，才慢慢消化喜悅。她第一時間打電話告訴爸爸，結果老爸的反應超淡定，「很像我數學只考了60分」，讓她哭笑不得。一旁的吳念軒、黃河笑稱，如果電話接起來在哭，銀行人員可能還以為她接到詐騙電話。

對於典禮造型，睦媄喊話一定要「美爆」登場，但細節全交給經紀人決定，還自嘲：「你們給我什麼我就穿什麼。」吳念軒立刻在旁補一句：「布偶裝！」笑翻全場。她也透露最近迷上水晶，典禮當天會戴上當作幸運物，甚至笑說會考慮買一條紅內褲助攻好運。

吳念軒、黃河、睦媄、劉承恩 星空下的黑潮島嶼金鐘聯訪（記者王文麟攝）吳念軒、黃河、睦媄、劉承恩 星空下的黑潮島嶼金鐘聯訪（記者王文麟攝）

除了自己入圍外，更讓睦媄開心的是，《星空下的黑潮島嶼》這部戲入圍了16項，希望好成績能讓更多人看見，「非常難得，希望全部人都得」，她也說：「因為拍戲有特地去綠島跟當地人學習口音，現在有時候口音還是會留著，一時之間還改不回來。」

