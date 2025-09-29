自由電子報
娛樂 最新消息

網傳中國28歲短劇導演過勞死！同事悼念：下輩子再合作

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近短影音、短劇盛行，近期中國卻傳出一名短劇導演李凱文疑似熬夜猝死，得年28歲，引發微博譁然。

微博傳出截圖，網友爆料一位名叫李凱文的28歲短劇導演過世，生前他在古裝劇拍攝重鎮「橫店」天天通宵熬夜，沒想到如今英年早逝。也有同事留言悼念：「紀念我們的第一部戲，也是最後一部戲，導，我想你了，下輩子我們一定會繼續合作。」

不過根據《極目新聞》昨天（28日）求證，該轄區派出人員表示消息為假，「他本人就在我們所裡，來所裡報案了，我們先調查。」

只是微博對於短劇的拍攝生態掀起許多討論，一名業界人士透露，自己也在橫店拍了一部古裝長劇、兩個短劇，拍攝都是沒日沒夜，最長還曾經拍了40個小時，不敢再接短劇。他直言，那些從短劇做起的基層演員真的是拿命在熬，主角非常累，群眾演員也非常煎熬，收入還很低，這位網友呼籲一定要抵制這種沒日沒夜拍戲的高強度工作，「畢竟每個人的命都是命啊，那真是看誰運氣好，看誰熬得過嗎，錢重要，命更重要啊，留得青山在，不愁沒柴燒啊。」

點圖放大body

