娛樂 最新消息

AKIRA晚上8點就睡「比蔡依林早」 驕傲林志玲可愛：說得很對

AKIRA登上「徹子的房間」，大談在台灣的生活。（翻攝自X）AKIRA登上「徹子的房間」，大談在台灣的生活。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕放浪兄弟的成員AKIRA最近登上節目「徹子的房間」，接受名主持人黑柳徹子專訪，透露自從有了兒子「小寶貝」之後，私生活的重心都是孩子，現在晚上8點就上床睡覺了，比晚上9點半睡覺的蔡依林還要早。

AKIRA、林志玲結婚6年，黑柳徹子好奇AKIRA的婚後生活，聽聞台灣人都叫他「姐夫」一事，AKIRA笑說，台灣人常常會幫人取綽號，在他結婚之後大家都叫他「姐夫」，就連路上的爺爺奶奶看到他都喊「姐夫」，讓AKIRA很是感激。

他透露，目前就是台日兩邊跑，待的時間大概是一半一半，過去大多是林志玲煮菜，結婚有了家庭之後，他也會下廚幫忙，不過更常到餐廳用餐。AKIRA稱台灣人喜歡小籠包、肉包及滷肉飯，而他對烏骨雞情有獨鍾，一個禮拜可以吃5次，「有人喜歡、有人不喜歡，但我周圍的工作人員都喜歡，根據身體狀況，有人覺得甜、有人覺得苦。」

被問到成為人父之後的變化？AKIRA不諱言，現在都圍著小孩轉，以前晚上都會跟LDH的社長HIRO聊天，大談夢想，如今兩人都有了家庭，現在反而是早上5點半、6點在傳訊息。而兒子正處最可愛的年紀，還在學講話的小寶貝有時候會出現「微妙的小錯誤」，讓AKIRA直呼超可愛。

有了小孩之後，AKIRA表示更加注意身體健康，希望能和孩子相處時間久一點。提到林志玲，黑柳徹子大讚「夫人也非常可愛呢」，AKIRA點點頭直呼「說得對」。被問到成為人父之後會給自己打幾分？AKIRA笑說：「只有我老婆知道。」

