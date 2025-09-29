《中文怪物》英國女婿前進花蓮！李大豐當鏟子超人：台灣撐過去

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮光復鄉遭到重創，許多「鏟子超人」趁連假期間前往當地救災，參加YouTube節目《中文怪物》的網紅「李大豐」昨天（28日）也透露與太太一起前往花蓮幫忙，喊出「台灣加油，我們一起撐過去！」讓人相當感動。

李大豐化身鏟子超人，前往花蓮救災。（翻攝自臉書大豐大哥大）

百萬YouTuber酷製作的節目《中文怪物》捧紅許多住在台灣的外國人，來自英國的台灣女婿李大豐正是其中一個。昨天他在臉書上發文，表示從新聞中看到每個火車站都大排長龍，感受到很濃厚的台灣人情味，令他相當感動，「剛好岳母這兩天休假能幫忙照顧小孩，我和太太今晚就要出發去花蓮幫忙。」

李大豐穿著輕便，也已經準備好鏟子以及雨鞋，前往當地救災。上萬名網友按讚，留言表示，「大豐，感謝你幫我我們台灣人」、「大豐超棒的」、「注意安全！感謝有你們」、「謝謝台灣女婿大豐，一個字，帥」、「身為台灣人，很感謝你還帶動你的夫人一起積極幫忙救災，超級棒的台灣女婿」。更令人動容的是，不少網友紛紛提醒李大豐到災區的注意事項，或者主動表示願意提供用具，一字一句真的感受到台灣人的人情味。

