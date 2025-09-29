自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《中文怪物》英國女婿前進花蓮！李大豐當鏟子超人：台灣撐過去

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮光復鄉遭到重創，許多「鏟子超人」趁連假期間前往當地救災，參加YouTube節目《中文怪物》的網紅「李大豐」昨天（28日）也透露與太太一起前往花蓮幫忙，喊出「台灣加油，我們一起撐過去！」讓人相當感動。

李大豐化身鏟子超人，前往花蓮救災。（翻攝自臉書大豐大哥大）李大豐化身鏟子超人，前往花蓮救災。（翻攝自臉書大豐大哥大）

百萬YouTuber酷製作的節目《中文怪物》捧紅許多住在台灣的外國人，來自英國的台灣女婿李大豐正是其中一個。昨天他在臉書上發文，表示從新聞中看到每個火車站都大排長龍，感受到很濃厚的台灣人情味，令他相當感動，「剛好岳母這兩天休假能幫忙照顧小孩，我和太太今晚就要出發去花蓮幫忙。」

李大豐穿著輕便，也已經準備好鏟子以及雨鞋，前往當地救災。上萬名網友按讚，留言表示，「大豐，感謝你幫我我們台灣人」、「大豐超棒的」、「注意安全！感謝有你們」、「謝謝台灣女婿大豐，一個字，帥」、「身為台灣人，很感謝你還帶動你的夫人一起積極幫忙救災，超級棒的台灣女婿」。更令人動容的是，不少網友紛紛提醒李大豐到災區的注意事項，或者主動表示願意提供用具，一字一句真的感受到台灣人的人情味。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中