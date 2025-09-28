名經紀人陳孝志駁爭家產！痛揭「母親遭姊軟禁」

知名經紀人陳孝志公開家事風波，重申關心的是85歲母親的健康與自由。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名經紀人陳孝志近日在社群媒體自爆家中爭議，指控姊姊今年2月以母親失智為由，將85歲高齡母親限制在家中，甚至誤導醫師開立藥物，導致母親出現「偽失智」症狀，並在短短兩週內取得母親的銀行存摺與房產贈與。陳孝志已向台北地檢署聲請緊急保護令，希望盡快探視母親。

面對陳孝志的指控，陳姊則嚴正否認，反控弟弟屢次騷擾，並已提告，警方、消防與社工也多次介入。她反擊指出，陳孝志甚至與外人聯手疑似騙取母親金錢，強調事實並非如對方所言。

陳孝志控訴姊姊軟禁母親，強調事件與家產無關。（翻攝自臉書）

對於外界聚焦「爭奪家產」的質疑，陳孝志稍早透過聲明稿再度發聲，強調「父母的財產是他們的自由選擇，與我無關」。他回憶，自己從小到大就沒有依賴母親經濟，早年赴日念書一年打三份工、睡在電車上才撐過去；相較之下，母親則曾資助女兒千萬出國留學。他表示，自己尊重母親的安排，問題不在於財產分配，而是「85歲母親被軟禁、被強行餵食不當藥物，出現類似失智的症狀與記憶受損」。

陳孝志也回應所謂「聯合外人騙母親錢」的指控，稱這是嚴重污衊，並解釋所謂的「外人」其實是表弟，多年來協助母親就醫、送餐與日常照護，卻被扭曲成騙錢。他更透露手上握有錄音檔，姊姊曾對母親施壓，揚言若母親再與他或表弟聯絡，就要帶走外傭，並以外傭合約與房產所有權要脅、孤立母親。

他在聲明最後強調，這件事的核心「不是家產，而是生命」，呼籲社會大眾、司法單位與相關機構，不要被錯誤的指控誤導，應重視一位年邁老人可能遭受軟禁與不當藥物控制的危險。

