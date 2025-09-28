周興哲唱到一半！「數字天團」突出現 吐驚人之語：以後還能做朋友？

周興哲上週五起於小巨蛋舉辦3場「Odyssey旅程」巡迴演唱會。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲重返小巨蛋，上週五起舉辦3場「Odyssey旅程」巡迴演唱會，首場他因感冒失聲有一點疲態，緊急打了類固醇針才登台，今晚他則「滿血回歸」，看來非常輕鬆，一開場便感性說，「今天是第三天，時間真的過得很快，剛在想這場其實破紀錄，10天內唱6場（香港3場、台北3場），很不可思議，可是很爽快、很開心，可以看到滿滿的小興星（粉絲名）。」

周興哲經歷感冒失聲後，昨天狀態全面恢復。（星空飛騰提供）

今晚他更驚喜邀請人氣夯團「告五人」擔任嘉賓，當他演唱〈以後別做朋友〉到一半，舞台竟緩緩升起告五人身影，瞬間全場尖叫聲震耳欲聾，氣氛嗨翻。

他也獻上大驚喜，邀來告五人合體，他們唱完〈以後別做朋友〉後雲安笑問：「以後還可以跟你做朋友嗎？」周興哲秒答：「當然可以啊，第一次合作就選這首歌怪怪的吼？」感嘆當歌手很孤單，雖然過去活動上會遇到，「但我上台、他們下台，很少有機會能夠講到話。」

告五人還替觀眾「謀福利」：「今天你也會脫衣服嗎？我們從開場就在看那個銀幕，哇！那個手臂。」周興哲害羞表示，因為現在有兩個小孩，比較少時間健身，「要脫就脫手臂就好。」

周興哲合體告五人演出。（星空飛騰提供）

告五人也興奮地說：「我們第一次嘗試四面台，很像人體壽司，不用動就會轉，很高級。」周興哲則特別感謝他們剛從上海返台，連家都沒有回，就直接趕到小巨蛋相挺，希望以後能常常合作，最後告五人獻上代表作〈披星戴月的想你〉，現場變成大型KTV，觀眾跟唱聲快掀翻小巨蛋屋頂。

