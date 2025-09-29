【12星座一週運勢9/29-10/5】掰了快狠蠢…找到「不被取代」的競爭優勢！
時序入秋，隨著年底將至，星座專家提醒，當外在環境愈亂的時候，除了心要定，「有些事」一定要特別留意。（達志影像）
〔娛樂頻道／綜合報道〕上週的小小不順遂，擔心會一路延續到10月，甚至到年底？本週星象重點是水星即將進入天蠍座（10/7），星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，「水星代表我們的溝通、思考和邏輯；而天蠍座則掌管著深度、隱藏的事物和真相」，這兩股力量的交會，將在我們的心態上產生微妙的轉變。
在水星正式進入天蠍座之前，你可能會感覺到一種內在的拉扯。一方面，水星的影響力讓你想要深入探究事物的本質，找出隱藏在表面之下的真相。你可能會對八卦感到好奇、對別人的動機產生懷疑，或者單純想弄清楚一件事的來龍去脈。這股「想探底細、想挖真相」的衝動，會逐漸在心中萌芽。
然而，另一方面，許多人的思維模式仍然停留在表面。舊有的溝通習慣、僵化的思考方式，會讓你難以真正觸及問題的核心。這種表層與深層的脫節，可能導致溝通上的誤解、情緒上的不穩定，甚至無謂的爭執。你可能會因為一句話、一個眼神，就產生多餘的聯想，或者因為對方沒有給出你想要的答案而感到焦慮。
在這段過度期，給自己多一點耐心是非常重要的。當你感覺到情緒緊繃或與人產生誤會時，不妨先停下來，問問自己：「我是不是只看到了表面？」試著放慢腳步，不要急著下定論。如果可以，給予對方更多的空間，也給自己更多的時間，去消化和理解事態。
（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）
．工作：你這週衝勁滿到爆，但容易「沒煞車」會直接翻車。記得，「快狠準」不是「快狠蠢」。要衝前，麻煩看一下自己的煞車有沒有失靈。
．感情：單身的容易太急嚇跑人；有伴的別一言不合就開嗆，對方不是你下屬。
．財運：小錢進得快，很多的小財…但真的只是「小財」。
．健康：注意熬夜跟火氣，火氣大到可以拿去中秋烤肉。
、幸運色：粉紅色
．幸運數字：9
．工作：像在慢動作重播，效率低到你自己都想翻桌。試試新方法，別一直抱著老掉牙的那套。
．感情：有點悶，情緒不穩，冷暴力模式ㄧ啟動，對方可能會以為你想分手。
．財運：還行，但千萬不要借錢給朋友，不然下次見面就是追債戲碼。
．健康：就是老問題：肩頸卡卡、壓力山大。
．幸運色：天空藍
．幸運數字：6
．工作：實力、好運在線，但要動起來，你真的太會拖了，不要白白浪費本週的好運。
．感情：桃花旺到像新開的網紅店一樣人滿為患，但要小心自己「腳滑」，容易同時跟兩個人曖昧被抓。
．財運：進進出出，花錢比賺錢快，花錢前麻煩想3分鐘。
．健康：要顧喉嚨，本週容易燒聲。
．幸運色：葡萄紫
．幸運數字：5
．工作：有貴人罩著，連犯小錯都有人幫你搞定，別客氣，好好運用人脈資源。
．感情：這週人氣爆棚，單身的容易被追；有伴的要小心爛桃花纏上來。
．財運：小偏財不錯，可以玩玩個刮刮樂之類的。
．健康：就是睡眠不足，腦袋有點鈍。
．幸運色：銀色
．幸運數字：10
．工作：回神了，整個人又自帶聚光燈，小心有人嫉妒，「圓滑人際關係」是本週課題。
．感情：你在發光，會有人主動想貼上來；談戀愛的獅子，少點霸總劇情，命令式的口吻，會讓本週大吵小吵都來。
．財運：流進流出都很快，麻煩本週當個守財奴。
．健康：還行，但本週要學會慾望的克制，容易縱慾。
．幸運色：玫瑰紅
．幸運數字：12
．工作：很忙，但存在感低，容易覺得「我做牛做馬，結果沒人看到」。忍著，這只是暫時。
．感情：挑剔的毛病又犯了，小心挑來挑去，最後剩自己。
．財運：這週花比較兇，尤其在一些根本沒必要的東西上。
．健康：免疫力低，抵抗力低，是不是要多曬太陽運動一下。
．幸運色：幸運草綠
．幸運數字：4
．工作：靠人脈吃飯的一週，合作機會多。只要你臉皮夠厚，錢就會一直來。
．感情：滿滿粉紅泡泡，單身快出擊，不然機會就稍縱即逝。
．財運：很穩，但要小心買太多小東西，單價低的療癒小物全部加起來也是很嚇人。
．健康：皮膚、過敏全都來，要好好照顧自己。
．幸運色：卡其色
．幸運數字：11
．工作：戰鬥力爆表，談判、拚業績你都衝第一，本週是你的收割期。
．感情：不要當愛情裡的無尾熊，黏太緊不管是曖昧對象，還是另一半都會吃不消。
．財運：有起色，先存起來，本週不適合投資，眼光有夠差。
．健康：火氣旺，口腔小毛病多。注意嘴破，牙痛的問題。
．幸運色：天使白
．幸運數字：8
．工作：就一句話：敢衝就有錢，不要想太多，想太多綁手綁腳什麼都做不成。
．感情：喜歡就講，不然人家會被別人先帶走。
．本週就是先聲奪人，敢講就贏一半。
．財運：算不錯，但投機財就別想了，老老實實「衝」才會有收穫。
．健康：心病還得心藥醫，本週多找朋友聊聊。
．幸運色：神秘黑
．幸運數字：3
．工作：像洗三溫暖，一下子超順，一下子卡到爆。忍住，不要被小事影響心情。
．感情：偏冷，對方覺得你像冰箱。多一點熱情，多講幾句話，小心感情有變化。
．財運：穩中有升，但要靠自己，不要懶，靠別人不如靠自己。
．健康：注意膝蓋、腰，老問題別拖。
．幸運色：芥末綠
．幸運數字：2
．工作：靈感滿出來，本週可以大膽嘗試，天馬行空的創意在本週都有落地的可能。
．感情：別搞神秘，你的「什麼」會讓對方覺得你「根本不愛」。
．財運：普通，錢不多不少，算平穩。
．健康：腦袋太忙，精神容易亢奮到睡不著。
．幸運色：薰衣草色
．幸運數字：7
．工作：第六感超強，相信你的直覺，本週可以靠直覺幫你賺錢跟解套。
．感情：情緒起伏有點大，愛的時候超甜，不爽的時候翻臉比翻書還快。
．財運：還算穩，有小小驚喜，本週不要有賭博的心態，10賭10輸。
．健康：情緒太滿，容易偏頭痛，胸悶。
．幸運色：耀眼金
．幸運數字：1
☆民俗說法僅供參考☆
