【12星座一週運勢9/29-10/5】掰了快狠蠢…找到「不被取代」的競爭優勢！

時序入秋，隨著年底將至，星座專家提醒，當外在環境愈亂的時候，除了心要定，「有些事」一定要特別留意。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報道〕上週的小小不順遂，擔心會一路延續到10月，甚至到年底？本週星象重點是水星即將進入天蠍座（10/7），星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，「水星代表我們的溝通、思考和邏輯；而天蠍座則掌管著深度、隱藏的事物和真相」，這兩股力量的交會，將在我們的心態上產生微妙的轉變。

從表層到深層：心態上的拉扯

在水星正式進入天蠍座之前，你可能會感覺到一種內在的拉扯。一方面，水星的影響力讓你想要深入探究事物的本質，找出隱藏在表面之下的真相。你可能會對八卦感到好奇、對別人的動機產生懷疑，或者單純想弄清楚一件事的來龍去脈。這股「想探底細、想挖真相」的衝動，會逐漸在心中萌芽。

然而，另一方面，許多人的思維模式仍然停留在表面。舊有的溝通習慣、僵化的思考方式，會讓你難以真正觸及問題的核心。這種表層與深層的脫節，可能導致溝通上的誤解、情緒上的不穩定，甚至無謂的爭執。你可能會因為一句話、一個眼神，就產生多餘的聯想，或者因為對方沒有給出你想要的答案而感到焦慮。

本週重點提醒：給自己多一點耐心

在這段過度期，給自己多一點耐心是非常重要的。當你感覺到情緒緊繃或與人產生誤會時，不妨先停下來，問問自己：「我是不是只看到了表面？」試著放慢腳步，不要急著下定論。如果可以，給予對方更多的空間，也給自己更多的時間，去消化和理解事態。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）



♈牡羊座

．工作：你這週衝勁滿到爆，但容易「沒煞車」會直接翻車。記得，「快狠準」不是「快狠蠢」。要衝前，麻煩看一下自己的煞車有沒有失靈。

．感情：單身的容易太急嚇跑人；有伴的別一言不合就開嗆，對方不是你下屬。

．財運：小錢進得快，很多的小財…但真的只是「小財」。

．健康：注意熬夜跟火氣，火氣大到可以拿去中秋烤肉。

、幸運色：粉紅色

．幸運數字：9



♉金牛座

．工作：像在慢動作重播，效率低到你自己都想翻桌。試試新方法，別一直抱著老掉牙的那套。

．感情：有點悶，情緒不穩，冷暴力模式ㄧ啟動，對方可能會以為你想分手。

．財運：還行，但千萬不要借錢給朋友，不然下次見面就是追債戲碼。

．健康：就是老問題：肩頸卡卡、壓力山大。

．幸運色：天空藍

．幸運數字：6



♊雙子座

．工作：實力、好運在線，但要動起來，你真的太會拖了，不要白白浪費本週的好運。

．感情：桃花旺到像新開的網紅店一樣人滿為患，但要小心自己「腳滑」，容易同時跟兩個人曖昧被抓。

．財運：進進出出，花錢比賺錢快，花錢前麻煩想3分鐘。

．健康：要顧喉嚨，本週容易燒聲。

．幸運色：葡萄紫

．幸運數字：5



♋巨蟹座

．工作：有貴人罩著，連犯小錯都有人幫你搞定，別客氣，好好運用人脈資源。

．感情：這週人氣爆棚，單身的容易被追；有伴的要小心爛桃花纏上來。

．財運：小偏財不錯，可以玩玩個刮刮樂之類的。

．健康：就是睡眠不足，腦袋有點鈍。

．幸運色：銀色

．幸運數字：10



♌獅子座

．工作：回神了，整個人又自帶聚光燈，小心有人嫉妒，「圓滑人際關係」是本週課題。

．感情：你在發光，會有人主動想貼上來；談戀愛的獅子，少點霸總劇情，命令式的口吻，會讓本週大吵小吵都來。

．財運：流進流出都很快，麻煩本週當個守財奴。

．健康：還行，但本週要學會慾望的克制，容易縱慾。

．幸運色：玫瑰紅

．幸運數字：12



♍處女座

．工作：很忙，但存在感低，容易覺得「我做牛做馬，結果沒人看到」。忍著，這只是暫時。

．感情：挑剔的毛病又犯了，小心挑來挑去，最後剩自己。

．財運：這週花比較兇，尤其在一些根本沒必要的東西上。

．健康：免疫力低，抵抗力低，是不是要多曬太陽運動一下。

．幸運色：幸運草綠

．幸運數字：4



♎天秤座

．工作：靠人脈吃飯的一週，合作機會多。只要你臉皮夠厚，錢就會一直來。

．感情：滿滿粉紅泡泡，單身快出擊，不然機會就稍縱即逝。

．財運：很穩，但要小心買太多小東西，單價低的療癒小物全部加起來也是很嚇人。

．健康：皮膚、過敏全都來，要好好照顧自己。

．幸運色：卡其色

．幸運數字：11



♏天蠍座

．工作：戰鬥力爆表，談判、拚業績你都衝第一，本週是你的收割期。

．感情：不要當愛情裡的無尾熊，黏太緊不管是曖昧對象，還是另一半都會吃不消。

．財運：有起色，先存起來，本週不適合投資，眼光有夠差。

．健康：火氣旺，口腔小毛病多。注意嘴破，牙痛的問題。

．幸運色：天使白

．幸運數字：8



♐射手座

．工作：就一句話：敢衝就有錢，不要想太多，想太多綁手綁腳什麼都做不成。

．感情：喜歡就講，不然人家會被別人先帶走。

．本週就是先聲奪人，敢講就贏一半。

．財運：算不錯，但投機財就別想了，老老實實「衝」才會有收穫。

．健康：心病還得心藥醫，本週多找朋友聊聊。

．幸運色：神秘黑

．幸運數字：3



♑魔羯座

．工作：像洗三溫暖，一下子超順，一下子卡到爆。忍住，不要被小事影響心情。

．感情：偏冷，對方覺得你像冰箱。多一點熱情，多講幾句話，小心感情有變化。

．財運：穩中有升，但要靠自己，不要懶，靠別人不如靠自己。

．健康：注意膝蓋、腰，老問題別拖。

．幸運色：芥末綠

．幸運數字：2



♒水瓶座

．工作：靈感滿出來，本週可以大膽嘗試，天馬行空的創意在本週都有落地的可能。

．感情：別搞神秘，你的「什麼」會讓對方覺得你「根本不愛」。

．財運：普通，錢不多不少，算平穩。

．健康：腦袋太忙，精神容易亢奮到睡不著。

．幸運色：薰衣草色

．幸運數字：7



♓雙魚座

．工作：第六感超強，相信你的直覺，本週可以靠直覺幫你賺錢跟解套。

．感情：情緒起伏有點大，愛的時候超甜，不爽的時候翻臉比翻書還快。

．財運：還算穩，有小小驚喜，本週不要有賭博的心態，10賭10輸。

．健康：情緒太滿，容易偏頭痛，胸悶。

．幸運色：耀眼金

．幸運數字：1

☆民俗說法僅供參考☆

