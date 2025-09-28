《中文怪物》最圈粉隊長 狄伯仁真的唸外交系超菁英

《中文怪物》當中除了網紅、YouTuber之外，也有狄伯仁這類來台已久的高手。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍YouTuber「酷的夢」狂砸500萬製作的YouTube節目《中文怪物》，播出後佳評如潮，昨（27）第3集上片後，仍舊引起網友瘋狂討論。其中來自俄羅斯的隊長狄伯仁因為不斷謙讓隊友先晉級，反而讓許多網友替他擔心會不會遭到淘汰，尤其是他隊伍晉級名額不多的時候，他還是客氣的表示自己不要晉級，意外圈粉無數。好在他最後仍然不負眾望，仍然成功登上晉級台，讓網友放心。

《中文怪物》參賽者狄伯仁（右3）擔任隊長，因態度謙和吸粉無數。（翻攝自YouTube）

先前引發爭議的波蘭隊長安娜因選自己晉級造成討論，她和梵雅戈聊天時曾提到「他們隊長（指狄伯仁）是外交系」，沒想到網友查找狄伯仁背景時，發現他求學時期真的是唸外交系，而且還出自超菁英學校。

《中文怪物》參賽者狄伯仁被挖出來自俄羅斯國立國際關係學院。（翻攝自YouTube）

身為隊長的狄伯仁在節目中展現出保護隊友、穩重負責的人格特質，被網友讚爆「他中文不一定是最強的，但做人一定是最成功的」。來台22年的狄伯仁雖然在節目中稱自己是名業務，不過事實上他是台南一間公司的老闆，公司業務主要從事金屬製品製造。

狄伯仁在2004年參加比賽時曾透露自己來自俄羅斯國立國際關係學院，網友驚呼：莫斯科國際關係學院是菁英讀的學校，更指說狄伯仁雖然謙虛說自己不是最聰明，絕對是最菁英的人才。

