吳念軒拍戲「腫一圈」渾然不覺 大咖前輩一句話秒驚醒

〔記者李紹綾／台北報導〕吳念軒以客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎，他戲裡飾演綠島監獄的伙食負責人「阿貴」，戲外也跟著角色下廚，但沒想到學廚藝竟差點成「血案」。

黃河（左起）、劉承恩、睦媄、吳念軒今出席入圍記者會。（記者王文麟攝）

吳念軒笑說，去上課時一心想和同班的高手拼手速，「我邊看他邊切，突然有一聲是沒有聲音的」，結果是他左手食指被削掉一小塊肉，「一開始沒流血，只看到白色的肉」，他立刻去和老師說：「我手流血了。」還要老師替他保密受傷的事，後來老師進教室就叮囑大家：「你們切菜要小心，不然會流血！」眼神還往吳念軒方向看過去，讓他哭笑不得，但他也笑說：「學做菜的過程，本來就是這樣子，老師還有說『沒有受傷就練不太成』，所以我就可以練成。」

吳念軒為求角色逼真戲外學廚藝。（記者王文麟攝）

為了角色逼真，吳念軒不只切菜切魚，連煮的菜也都是自己親手完成。從練潛水、控制體重，到料理課上練刀工，他都全力以赴。拍戲期間因太多朋友來探班，加上伙食吃很好，他的體重一度增加5公斤，臉變超圓、肚子變大，笑說被前輩王識賢問：「你怎麼變那麼胖？」才意識到自己真的胖了，「我第一次需要控制飲食。」

吳念軒的拿手菜是醬燒魚，過年還親自下廚幫家裡做年菜，家人都稱讚好吃，連一向不讓他進廚房的哥哥也破例肯給他上場。至於女友張芷瑄也還滿意他的廚藝？他大方放閃：「有有有，但是她做菜更好吃，什麼都會做，最愛吃韓式部隊鍋、烏龍麵、炒飯、炒麵。」

吳念軒也透露，這次親手下廚不只是技能練習，更是一種成就感，「以前我進廚房都亂七八糟，現在家人、女友都認可，覺得很棒。」他笑著說，為戲付出的「血汗廚藝」不只換來角色自然，也換來家人滿滿的肯定。

