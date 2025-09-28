自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳念軒拍戲「腫一圈」渾然不覺 大咖前輩一句話秒驚醒

〔記者李紹綾／台北報導〕吳念軒以客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎，他戲裡飾演綠島監獄的伙食負責人「阿貴」，戲外也跟著角色下廚，但沒想到學廚藝竟差點成「血案」。

黃河（左起）、劉承恩、睦媄、吳念軒今出席入圍記者會。（記者王文麟攝）黃河（左起）、劉承恩、睦媄、吳念軒今出席入圍記者會。（記者王文麟攝）

吳念軒笑說，去上課時一心想和同班的高手拼手速，「我邊看他邊切，突然有一聲是沒有聲音的」，結果是他左手食指被削掉一小塊肉，「一開始沒流血，只看到白色的肉」，他立刻去和老師說：「我手流血了。」還要老師替他保密受傷的事，後來老師進教室就叮囑大家：「你們切菜要小心，不然會流血！」眼神還往吳念軒方向看過去，讓他哭笑不得，但他也笑說：「學做菜的過程，本來就是這樣子，老師還有說『沒有受傷就練不太成』，所以我就可以練成。」

吳念軒為求角色逼真戲外學廚藝。（記者王文麟攝）吳念軒為求角色逼真戲外學廚藝。（記者王文麟攝）

為了角色逼真，吳念軒不只切菜切魚，連煮的菜也都是自己親手完成。從練潛水、控制體重，到料理課上練刀工，他都全力以赴。拍戲期間因太多朋友來探班，加上伙食吃很好，他的體重一度增加5公斤，臉變超圓、肚子變大，笑說被前輩王識賢問：「你怎麼變那麼胖？」才意識到自己真的胖了，「我第一次需要控制飲食。」

吳念軒的拿手菜是醬燒魚，過年還親自下廚幫家裡做年菜，家人都稱讚好吃，連一向不讓他進廚房的哥哥也破例肯給他上場。至於女友張芷瑄也還滿意他的廚藝？他大方放閃：「有有有，但是她做菜更好吃，什麼都會做，最愛吃韓式部隊鍋、烏龍麵、炒飯、炒麵。」

吳念軒也透露，這次親手下廚不只是技能練習，更是一種成就感，「以前我進廚房都亂七八糟，現在家人、女友都認可，覺得很棒。」他笑著說，為戲付出的「血汗廚藝」不只換來角色自然，也換來家人滿滿的肯定。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中