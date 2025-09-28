丹妮婊姐投入救災 見毛孩成災民急送物資

網紅丹妮婊姐表示除了人類受災，許多貓狗也因缺乏醫療物品正等待救援。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大傷害，目前各界紛紛匯集人力、物資協助災民重建，光復車站更出現大批志願出動的「鏟子超人」。網紅丹妮婊姐昨（27）見花東地區除了災民外，也有許多動物在洪災中受傷甚至死亡，讓她心急如焚緊急採買物資，今（28）立刻直接驅車將物資送往災區。

丹妮婊姐表示除了人類受災，許多貓狗也因缺乏醫療物品正等待救援。由具備動物背景善心人士成立的「受難動物志工群」發出公告，目前已成立救援站，但受到物流寄送困難，許多醫療用品都無法收到，丹妮婊姐熱血沸騰的表示她要親送，對於網路上一堆關於救災的口水戰她毫不關心，她心裡最重要的事就是：「老娘沒空難過，救狗分隊台北出發，花蓮加油」。

丹妮婊姐除親自驅車至花蓮支援毛孩所需醫療物資，同時也分享QR Code，她說：我是加入這個花蓮受難動物的志工群組，每天資訊都有更新，我是根據昨天缺的東西，看公告直接採買，台北今天早上直接驅車送下去。

丹妮婊姐沒空難過，救狗分隊台北出發，花蓮加油。（翻攝自IG）

