自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳念軒隔7年入圍金鐘男主角獎 《角頭》千金私密情話曝光

黃河（左起）、劉承恩、睦媄、吳念軒今出席入圍記者會。（記者王文麟攝）黃河（左起）、劉承恩、睦媄、吳念軒今出席入圍記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》風光入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）16項大獎，導演王傳宗、吳念軒、黃河、睦媄、劉承恩今（28日）出席記者會分享心情。吳念軒形容得知好消息時「像中樂透」，在家抱著愛犬爆哭；黃河則在睡夢中被電話吵醒，還以為工作遲到。

吳念軒隔7年再叩關金鐘，一舉入圍男主角獎。（記者王文麟攝）吳念軒隔7年再叩關金鐘，一舉入圍男主角獎。（記者王文麟攝）

吳念軒隔7年再叩關金鐘，一舉入圍男主角獎，他當下滿滿的感動，笑著笑著就流淚了，女友張芷瑄甜蜜鼓勵：「我知道你一定可以。」未來岳父、《角頭》監製張威縯也傳訊息恭喜。談到會帶什麼幸運物，他坦言之前入圍金馬、金鐘、台北電影節，都有穿內紅褲出席典禮，笑喊：「那件內褲還在，不知道要不要繼續穿。」

黃河連續2年入圍金鐘迷你劇集男配角獎。（記者王文麟攝）黃河連續2年入圍金鐘迷你劇集男配角獎。（記者王文麟攝）

黃河連續2年入圍金鐘迷你劇集男配角獎，他同時也是《聽海湧》的表演指導，這回與朱宥丞上演「師徒對決」，坦言：「看到他們入圍比我自己入圍還開心，這就是我最一開始教表演的本意，希望可以幫助更多人享受表演，看到跟大家一起入圍是很開心的事情，也很像同學會，一年一度的聚會。」

黃河與圈外女友交往2年多，先前不諱言想結婚，但要等到「天時地利人和」。昨被問及女友相關問題，他一度避談，最後才承認分手，「我都花時間在工作，分身乏術。」至於是否有情傷？他回：「沒有！」

睦媄為拍戲特地到綠島學習口音。（記者王文麟攝）睦媄為拍戲特地到綠島學習口音。（記者王文麟攝）

睦媄當時在銀行辦事，不知自己入圍女配角，笑說：「怕過號不敢接電話。」她為拍戲特地到綠島學習口音，「現在有時候還會留著，一時改不回來」；劉承恩入圍男配角，與黃河形成「網內互打」，他說：「我不覺得有廝殺，反而覺得開心好玩。」

劉承恩入圍男配角，與黃河形成「網內互打」。（記者王文麟攝）劉承恩入圍男配角，與黃河形成「網內互打」。（記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中