自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

權喜原球場丟手機竟有後續？ 女神發文公開神秘人

味全龍啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」韓籍成員權喜原賽前弄丟手機。（資料照，記者陳逸寬攝）味全龍啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」韓籍成員權喜原賽前弄丟手機。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中華職棒味全龍隊今（28）在台北天母主場迎戰富邦悍將，沒想到啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」韓籍成員權喜原賽前出意外，一時找不到手機，還好不久之後就找回來。只不過，權喜原打開相簿的時候，意外發現裡面多了兩名神秘人，她也俏皮上傳到社群打招呼說：「你好啊」還加上哭笑不得的表情符號。

味全龍啦啦隊韓籍三本柱：權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（資料照，記者陳逸寬攝）味全龍啦啦隊韓籍三本柱：權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（資料照，記者陳逸寬攝）

21歲的權喜原今年5月宣布從韓國職棒啦啦隊引退，更來台加盟中職味全龍啦啦隊，成為小龍女一員，更和金娜妍、李多慧組成「韓籍三本柱」。

權喜原表示今天在球場短暫弄丟手機，結果找到後相簿裡多了照片，接著就發現赫然出現富邦悍將球員范國宸。發現自己「闖禍」後，范國宸也趕緊在權喜原的社群留言「萬分抱歉，造成困擾，我們以為是球隊情蒐人員的手機」。連悍將應援團長Travis也來留言，笑說「這幾位我好像都認識」。

權喜原發現相簿多了神秘人，結果竟是范國宸。（翻攝自Threads）權喜原發現相簿多了神秘人，結果竟是范國宸。（翻攝自Threads）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中