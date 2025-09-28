權喜原球場丟手機竟有後續？ 女神發文公開神秘人

味全龍啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」韓籍成員權喜原賽前弄丟手機。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中華職棒味全龍隊今（28）在台北天母主場迎戰富邦悍將，沒想到啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」韓籍成員權喜原賽前出意外，一時找不到手機，還好不久之後就找回來。只不過，權喜原打開相簿的時候，意外發現裡面多了兩名神秘人，她也俏皮上傳到社群打招呼說：「你好啊」還加上哭笑不得的表情符號。

味全龍啦啦隊韓籍三本柱：權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（資料照，記者陳逸寬攝）

21歲的權喜原今年5月宣布從韓國職棒啦啦隊引退，更來台加盟中職味全龍啦啦隊，成為小龍女一員，更和金娜妍、李多慧組成「韓籍三本柱」。

請繼續往下閱讀...

權喜原表示今天在球場短暫弄丟手機，結果找到後相簿裡多了照片，接著就發現赫然出現富邦悍將球員范國宸。發現自己「闖禍」後，范國宸也趕緊在權喜原的社群留言「萬分抱歉，造成困擾，我們以為是球隊情蒐人員的手機」。連悍將應援團長Travis也來留言，笑說「這幾位我好像都認識」。

權喜原發現相簿多了神秘人，結果竟是范國宸。（翻攝自Threads）

