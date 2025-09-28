自由電子報
娛樂 最新消息

台灣囝仔崔立于遭淘汰 IG手寫信曝心聲：比想像中痛

崔立于遺憾未能成功以ALPHA DRIVE ONE身分出道，無法與鄭相炫成為隊友更讓粉絲惋惜。（翻攝自fredr1ck._choi IG）崔立于遺憾未能成功以ALPHA DRIVE ONE身分出道，無法與鄭相炫成為隊友更讓粉絲惋惜。（翻攝自fredr1ck._choi IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Mnet男團選秀節目《BOYS II PLANET》在本月25日揭曉8人出道名單，組成「ALPHA DRIVE ONE」（ALD1）出道。台灣囝仔崔立于今天（28日）恢復IG帳號發文，坦言許下的承諾無法實現，比想像中來得痛，不過自己會一天天朝著光芒走去，「確信我們會再見的！」

崔立于曬出繁體中文手寫信。（翻攝自fredr1ck._choi IG）崔立于曬出繁體中文手寫信。（翻攝自fredr1ck._choi IG）

崔立于先前被看好會出道，不過最後事與願違，以第10名成績作收。他今天PO出手寫信，表示本來是希望帶來好消息，但如今以這樣的方式與大家打招呼，不免感到抱歉。不過他認為，這4個月以來感受過意想不到的愛、像是一場夢，並坦言在參加《BOYS II PLANET》之前，懷疑自己是否能走在對的路上或者是否能做到最好，「但在每個舞台的時候，我看著拿著我的名字歡呼的大家，我當時想原來我也能夠得到像這般的愛…」

崔立于以繁體中文、韓文感謝粉絲的支持。（翻攝自fredr1ck._choi IG）崔立于以繁體中文、韓文感謝粉絲的支持。（翻攝自fredr1ck._choi IG）

在合宿期間，崔立于分享遇見了很多好朋友，也遇見了能夠接住彼此脆弱的最珍貴之人，直呼這好像是這輩子絕對忘不了、最幸福的盛夏。最後無法出道，崔立于感慨，「每個夜裡反覆許下的承諾在最後沒法一一實現，比我想得來的更痛，我不想再使如此珍貴的人受傷…所以我會更努力的守護著。」

