娛樂 最新消息

情緒變太快！盧廣仲致敬方大同台下哭一片 下一秒做出瘋狂事3千人「暴動」了

〔記者陳慧玲／台北報導〕三金得主盧廣仲今（28日）晚在台北國際會議中心舉辦第三場全新主題演唱會「HeartBreakFast 傷心早餐店」，除了獻唱新歌，也選唱已故好友方大同的組曲向摯友致敬，台下不少歌迷感動落淚，但沒想到歌迷情緒還沒平復，下一秒他做出一瘋狂舉動，全場3千歌迷嗨到快「暴動」了！

盧廣仲演唱會讓歌迷情緒變化很大。（寬宏藝術x添翼文創提供）盧廣仲演唱會讓歌迷情緒變化很大。（寬宏藝術x添翼文創提供）

盧廣仲選唱方大同《LOVE SONG》、《才二十三》等組曲，重現之前在電台頒獎典禮上的致敬方大同精華，再次讓歌迷聽到方大同打電話給他喊他名字的聲音，以及兩人的珍貴合照。

但歌迷情緒還沉浸在感動之中，盧廣仲下首歌突然下台，並一樓一樓往上爬，近距離接近每一區的歌迷，邊爬階梯邊唱《我愛你》，全場3千人幾乎要瘋狂了，接著又唱招牌曲《早安晨之美》，同樣讓全場好歡樂。

盧廣仲走入觀眾席，全場嗨翻。（寬宏藝術x添翼文創提供）盧廣仲走入觀眾席，全場嗨翻。（寬宏藝術x添翼文創提供）

之後盧廣仲談到：「我人生第一次大型演唱會就在這邊（TICC）， 謝謝你們和我一起平安快樂長大，有沒有快樂不知道，但平安很重要。」另外盧廣仲又談到他早期寫無厘頭搞笑歌曲，「我的初衷就是分享大家覺得輕鬆的能量，現在還保持著。」

另外盧廣仲談到他今晚上半場沒彈吉他，是因為想跳出他的舒適圈，並自爆：「我小時候被霸凌，對人恐懼，抱著吉他胸前有東西就會覺得可以給我安全感，所以抱吉他十多年，今年終於放下吉他了，聽到我吉他背後的聲音，我找到更能代表吉他，比吉他更安全的東西，就是坐在台下的你們。」一番話讓歌迷很感動，接著他獻唱《一百種生活》。

點圖放大header
點圖放大body

