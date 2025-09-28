自由電子報
娛樂 最新消息

媒體人揭于朦朧案封禁仍擴散 中國輿情管控失敗關鍵

37歲中國男星于朦朧墜樓死亡案件疑點重重。（翻攝自AVAAZ網頁）37歲中國男星于朦朧墜樓死亡案件疑點重重。（翻攝自AVAAZ網頁）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧墜樓死亡案件疑點重重，網路也出現許多陰謀論說法，對此中國祭出封禁令相關影片、文字全面被封殺，于朦朧、YML等詞彙也成為敏感關鍵字。雖說官方強力壓制訊息，但輿情仍不斷擴散，資深媒體人「藍述」指出中共十一國慶近在眼前，勢必會加強言論管控力道，卻引起更大反彈。

目前網路上流傳的有：于朦朧死前浮出五字真相、求救手勢都引起外界高度關注，中國當局非但禁止媒體大幅報導，同時還想在網路上「滅火消音」，很多粉絲怒批：連悼念的權利都被剝奪。

于朦朧墜樓事件中國輿情管控失敗關鍵。（翻攝自YouTube）于朦朧墜樓事件中國輿情管控失敗關鍵。（翻攝自YouTube）

藍述為美國資深媒體人、「時政春秋」聯合主持人，近日也明確指出，此次于朦朧死亡事件受到民眾高度關心，程度更勝過紅二代楊蘭蘭事件，藍述認為關鍵點有二：于朦朧身為明星，知名度高，話題原本就容易發酵、官方對於于朦朧死因說法敷衍至極，難以信服於眾。

藍述也指出，中國每年都有會有些時機敏感度會提高，大多為政治相關時間點，前後期間都會加強輿情管控，例如中國共產黨建黨日（7月1日）、中國國慶（10月1日），言論管制都會比平常更加嚴苛。

