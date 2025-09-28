自由電子報
娛樂 最新消息

筠熹生日願望曝光！和河智媛「tone很合」被拱組新應援CP

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩年度盛典「辣酷甜趴」首日熱力開場，9月27日恰逢特級副隊長筠熹與若潼生日，女孩們特別在中場休息時段悄悄準備驚喜，在休息室為兩位壽星慶生。筠熹笑著說：「謝謝球團長官送蛋糕，若潼每年都是第一個跟我說生日快樂的人。」

樂天女孩幫壽星筠熹、若潼慶生。（樂天桃猿提供）樂天女孩幫壽星筠熹、若潼慶生。（樂天桃猿提供）

樂天女孩2025最新單曲《夢想特急件》也在「辣酷甜趴」首度亮相，同步舉辦單曲簽名會，與粉絲近距離互動。大合照時，韓籍成員河智媛還俏皮拉高壽星筠熹的馬尾，畫面逗趣可愛。筠熹笑說：「大叔幫我拍了一個生日IG限時動態，這是第一個在她限動裡卻沒有她本人的，我覺得蠻榮幸的。」

雖然語言不通，筠熹透露與河智媛意外「tone很合」：「每次站位沒機會站在一起，卻知道很多球迷希望我們同邊應援，感覺會很好玩。」河智媛也曾說，如果出國會想和筠熹同行，「她會叫我大叔，我會開玩笑叫她大媽，如果一起去旅行應該會很好玩。」兩人的「活寶」互動也常在Rakuten Girls粉專「女孩下班路」系列成為亮點。

筠熹笑曝與河智媛「tone很合」，粉絲期待兩人同邊應援。（樂天桃猿提供）筠熹笑曝與河智媛「tone很合」，粉絲期待兩人同邊應援。（樂天桃猿提供）

談到生日願望，筠熹大方分享前兩個：「第一個希望大家身體健健康康，有點智慧不要亂罵人；第二個，希望大家都能賺到自己想賺的錢。」至於第三個則暫時放在心裡。粉絲們的支持也讓筠熹感動不已：「有球迷自主做手舉牌，今天應援和簽名時都有看到；還有平常不太關注啦啦隊的本質球迷，今天居然送我永生花跟卡片；一路支持我們的球迷也送來鮮花與禮物。」

她最後感性表示：「希望能像大家說的，一直跳到不能跳為止。」在今年「辣酷甜趴」的舞台上，樂天女孩把滿滿的熱情與歡樂傳遞給每一位10號隊友，讓這場主題趴成為難忘回憶。

