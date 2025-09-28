（有雷）《暴君》李彩玟「刀指祖母」暴走失控 潤娥淚崩告白收視跌

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》昨（27）11集講到「暴君」李彩玟得知母親死亡真相，一秒憤怒，殺意四起，即使潤娥勇敢向他告白，仍達到空前危機；雖然該集收視不升反降，從第10集的15.7%下滑到12.3%，仍佔韓國頻道同時段收視冠軍。

李彩玟（左）、潤娥於《暴君的廚師》終極命運究竟如何，引發戲迷關注。（翻攝自Netflix）

劇情承接上集，潤娥飾演的「延志永」接受李彩玟（李憲）的擁抱，卻說自己總有一天會回到現代，順勢將他推開，同時承諾若李憲不成為暴君，一定會再次回來，兩人的感情因此更加深厚。

當集講到「仁柱大王大妃」的生日宴會熱鬧到來，潤娥為她準備「素肉」大餐，李彩玟回想起兒時和祖母的回憶，開心準備擁有祝賀意義的「處容舞」，看在潤娥眼中備感欣慰。

怎知就在此時，拿著廢妃死亡真相史草的「李藏均」不請自來到宴會現場，氣氛瞬間凝結，得知母親死亡的真相後，李彩玟頓時露出憤怒，用刀指向仁柱大王大妃，令人不安的劇情為觀眾帶來衝擊。

對此，潤娥含淚向李彩玟告白「愛慕殿下」，並再次提到前晚的約定，試圖平息他的憤怒，加上外祖母的證言加持，才讓李彩玟停止暴走，追劇戲迷才暫時鬆一口氣。

仁柱大王大妃在《暴君的廚師》第11集慘領便當。（翻攝自tvN IG）

不過，即使潤娥致力阻止反叛，悲劇依舊降臨，計畫失敗的際閂大君使出調虎離山計，讓李彩玟前往森林，更假裝暴君，殺害仁柱大王大妃，揭開反叛序幕。

雪上加霜的是，隨着潤娥也遭判亂軍追擊，陷入昏迷，和李彩玟雙雙陷入絕境，兩人究竟能否生存到最後，再次相遇，引發戲迷關注。《暴君的廚師》最終12集今晚於Netflix上架。