朴有天敗訴賠款超過千萬台幣 本人笑捧蛋糕現況曝

朴有天於2023年因單方面解約前東家Have Fun Together，遭到公司申請禁止演藝活動假處分，二審結果仍敗訴。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓團JYJ前成員朴有天因捲入性侵醜聞，2019年又因吸食冰毒遭判緩刑2年，一度放棄南韓市場，轉而與日本公司簽約力拚鹹魚翻身；去年9月，他在東京召開記者會宣布推出首張日文個人專輯，盼讓演藝事業重見天日。法院昨（27）日二審結果出爐，朴有天還是敗訴，須賠給前東家5億韓圜（約台幣1196萬元）。

雖然二審結果朴有天依舊敗訴，但他的心情似乎沒有受到影響，他近日更新社群網站，曬出自己手捧蛋糕滿溢笑容的照片，感覺過得非常好。

朴有天無視韓國法院判決結果，在日本開心的不得了。（翻攝自IG）

在韓國名譽盡毀的朴有天，依舊在海外進行演出、拍廣告，也常常在社群網站分享自己在日本的近況。官司纏身的他看似毫無煩惱，還發文「突然變涼爽了」。

朴有天曬出自己戴著黑色毛帽、穿白色襯衫，手捧蛋糕的燦爛笑容，不過網友發現他的髮量稀疏，疑似與他將頭髮染成白色有關。

摘下帽子的朴有天明顯可見髮量稀疏。（翻攝自IG）

朴有天於2023年因單方面解約前東家Have Fun Together，遭到公司申請禁止演藝活動假處分。朴有天無視法院禁令，強行在海外持續演出，二審判決出爐雖然仍要賠款台幣超過千萬，但他本人感覺根本不在乎。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

