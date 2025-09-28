吳念軒認「不合宋偉恩」被壓著打 醉倒街頭黑歷史全曝光

黃河（左起）、劉承恩、睦媄、吳念軒今出席入圍記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳念軒憑客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集男主角獎，同期出道的宋偉恩則入圍戲劇節目男主角獎。過去外界曾傳兩人不合，吳念軒今（28日）出席入圍記者會，談到好友宋偉恩，他打趣笑說：「對啦，我們真的不合！」下一秒又自己戳破，「沒有啦，開玩笑的啦！」

吳念軒憑《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集男主角獎。（記者王文麟攝）

吳念軒、宋偉恩同期參加三立華流之星，兩人從素人時期就認識，感情好到什麼都一起經歷過，甚至連「吵架、打架」都來過一輪。吳念軒自曝當年幼稚，會「一直弄」宋偉恩，結果弄到宋偉恩生氣，直接壓著打他打，「我原本以為我會贏，結果他力氣超大，直接把我壓住」，他們不只見過彼此最狼狽、醜陋的一面，連家長都見過，還互看過只穿內褲的模樣，兄弟情濃得不像話。

7年前吳念軒、宋偉恩以《翻牆的記憶》分別入圍金鐘53戲劇節目男配角獎及新人獎，結果雙雙槓龜，當晚兩人在酒吧點了一杯名叫「金鐘獎沒得獎」的調酒，最後喝到醉倒街頭，在髮廊門口直接睡一小時，吳念軒笑說：「那時候我哥就在旁邊顧我們，很青春啦！」如今兩人再度入圍金鐘不同獎項，他感慨說：「真的很像一起成長，一起醉倒、又一起再衝一次，很棒耶！」

外界笑問如果真的得獎，會不會兌現宋偉恩「衝上台親他」的承諾？吳念軒愣了一下，隨即灑脫表示：「好啦！親啦！可以啦！他以前就親過我啊。」甚至還加碼喊話：「如果真的得獎，要親誰都可以啦！」

