蔣友青體驗漆扇「選紅藍」別有用意 要台灣生選色...結局小粉紅笑了

「蔣家第四代」蔣友青今年3月下定決心「扎根中國」。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「蔣家第四代」蔣友青今年3月下定決心「扎根中國」，引起爭議，一舉一動都備受關注。近期蔣友青積極經營中國社群平台小紅書，昨（27）日，他上傳新影片，與一群台灣大學生同場參加非物質文化遺產體驗活動，其中「選顏色」的橋段，畫面一出引發網友熱議。

蔣友青與台灣學生「選顏色」橋段引發熱議。（翻攝自小紅書）

蔣友青昨日在小紅書上傳最新影片，紀錄他與一群台灣大學生一起參加非物質文化遺產體驗活動，其中非遺漆扇的體驗，需要為扇子挑選顏色，可見蔣友青選擇了紅、藍兩種顏料，並對著鏡頭說：「為什麼我選紅色跟藍色」，希望大家能思考背後的含義。然而，當輪到「青友團」一位台灣大學生體驗時，學生選擇了綠、黃兩種顏色，染缸中明顯綠色較多。影片曝光後，中國網友笑虧：「哈哈哈我懂」、「你選紅藍，台灣大學生選綠」、「有點意思」。

