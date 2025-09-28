自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔣友青體驗漆扇「選紅藍」別有用意 要台灣生選色...結局小粉紅笑了

「蔣家第四代」蔣友青今年3月下定決心「扎根中國」。（翻攝自小紅書）「蔣家第四代」蔣友青今年3月下定決心「扎根中國」。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「蔣家第四代」蔣友青今年3月下定決心「扎根中國」，引起爭議，一舉一動都備受關注。近期蔣友青積極經營中國社群平台小紅書，昨（27）日，他上傳新影片，與一群台灣大學生同場參加非物質文化遺產體驗活動，其中「選顏色」的橋段，畫面一出引發網友熱議。

蔣友青與台灣學生「選顏色」橋段引發熱議。（翻攝自小紅書）蔣友青與台灣學生「選顏色」橋段引發熱議。（翻攝自小紅書）

蔣友青昨日在小紅書上傳最新影片，紀錄他與一群台灣大學生一起參加非物質文化遺產體驗活動，其中非遺漆扇的體驗，需要為扇子挑選顏色，可見蔣友青選擇了紅、藍兩種顏料，並對著鏡頭說：「為什麼我選紅色跟藍色」，希望大家能思考背後的含義。然而，當輪到「青友團」一位台灣大學生體驗時，學生選擇了綠、黃兩種顏色，染缸中明顯綠色較多。影片曝光後，中國網友笑虧：「哈哈哈我懂」、「你選紅藍，台灣大學生選綠」、「有點意思」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中