唱片沒紅差點改行！許志豪「手握3節目」自封高CP值藝人

許志豪挑戰新節目《唱歌給你聽》，笑喊壓力全靠杜忻恬、李子森分擔。（中天電視提供）許志豪挑戰新節目《唱歌給你聽》，笑喊壓力全靠杜忻恬、李子森分擔。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕許志豪攜手杜忻恬、李子森接下中天、中視全新歌唱節目《唱歌給你聽》，10月7日正式開播。談到接下主持棒的心情，他笑說原本以為製作人開玩笑：「《綜藝一級棒》每個禮拜成績都很好，有次我跟製作人說『哥，不需要一直稱讚我，開個節目給我就好』，沒想到真的成真！」雖然開心，但壓力也隨之而來，「每次錄影都嚴重失眠」，他自我解嘲地說：「這麼難得的機會要好好珍惜，所以我乾脆把壓力放在子森和忻恬身上，因為他們是螢幕CP人氣高，才是真正扛收視的人。」

繼《綜藝一級棒》後，三人再度合作《唱歌給你聽》，默契不在話下，卻常因熟悉太過「聊過頭」：「因為《綜藝一級棒》也是在這個棚錄影，錄著錄著就不小心變成《一級棒》，尤其李子森一直很亢奮，我們還在調整節奏。」不過場地、樂隊老師、導播、攝影師都是老搭檔，讓他們很快進入狀況。杜忻恬、李子森也把許志豪視為「學長」，私下經常請教主持技巧，一起主持讓兩人直呼安全感十足。

出道近20年，許志豪坦言曾因唱片不紅差點放棄，如今圓夢主持純歌唱節目。（中天電視提供）出道近20年，許志豪坦言曾因唱片不紅差點放棄，如今圓夢主持純歌唱節目。（中天電視提供）

談起音樂，許志豪語氣真摯：「我出道快20年，主持前其實是歌手，唱了近8年發了6、7張唱片都沒紅，差點要放棄這條路去找工作。」他認為自己幸運遇到貴人提拔走向主持，卻也常被觀眾驚訝「主持人竟然會唱歌」。他坦言很喜歡《費玉清的清音樂》：「如果有一天能像小哥一樣，有個純歌唱節目，既能主持也能唱歌，那真的很幸福。」他也希望《唱歌給你聽》成為觀眾的療癒舞台：「純歌唱節目除了讓歌手有表演舞台，也能分享心路歷程，讓大家在忙碌工作後好好聽歌放鬆。」

許志豪手握3節目，打趣自封「高CP值藝人」。（中天電視提供）許志豪手握3節目，打趣自封「高CP值藝人」。（中天電視提供）

許志豪目前手上主持3個節目，他笑說：「我薄利多銷，這樣的景氣下能再多一個帶狀節目真的很補，對我的房貸有很大幫助。我給自己的期許是『當不了高顏值藝人，就當高CP值藝人』。」

《唱歌給你聽》已開錄，10月7日首播，他也親自敲通告邀請康康助陣：「康哥來有意義，一來可以看他栽培的弟弟妹妹們打出好成績，二來康哥有很多經典歌，我們節目每集都會向歌壇重量級人物致敬，康哥絕對值得做一集。」許志豪更期許節目開播後能有好成績：「這是一個有質感的節目，我希望能獲得金鐘獎肯定，甚至之後能和《綜藝一級棒》一起開演唱會。」

