孫生衝蹦闆酸菜魚餐廳找碴 狂批評捏爆食物惹網友不滿

孫生開直播，衝到死敵「蹦闆」呂育銓經營的酸菜魚餐廳，不斷批評、挑釁。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅孫生涉嫌猥褻4女遭起訴，台北地檢署認為孫生陷溺性癮之外，面對司法當庭扯謊，找受害者作偽證行為不可取，故請法院從重量刑。孫生今（28）日晚間突然開直播，衝到死敵「蹦闆」呂育銓經營的酸菜魚餐廳，不斷批評、挑釁，店長原本招待孫生「脆皮奶捲」，沒想到孫生卻徒手捏爆食物，最後蹦闆到現場了解狀況。

先前可憐兮兮甚至發毒誓表示自己沒有強迫性侵偷拍的孫生，跑到蹦闆的酸菜魚餐廳直播，一邊感嘆生活無力，一邊批評食物難吃，更指出自己吃到頭髮。店員接到他的「指教」後，願意換一鍋新的同款菜式給孫生，沒想到他卻嗆聲：「他（蹦闆）沒有想要面對？我覺得不用，我整個食慾被破壞，幫我轉告他誠實面對自己的肚皮」。

網紅孫生跑到蹦闆的酸菜魚餐廳找碴，甚至故意用手捏爆食物。（翻攝自YouTube）

除了刁難員工、批評食物有臭酸味，當店長釋出善意表示願招待他脆皮奶捲時，孫生竟然徒手捏爆食物，不滿：「你拿這個敷衍我？」

尷尬的是，孫生徒手捏爆食物，導致自己被燙傷，他跟店員拿了冰塊之後，沒有進行冰敷，而是摔在地上，讓人感到匪夷所思，店家擔心其他顧客會因此滑倒趕緊制止孫生的行為。

蹦闆（右）出面告知孫生不願陪他演戲。（翻攝自YouTube）

最後蹦闆親自到現場處理，並告訴孫生：「你覺得不好吃就離開，沒必要刁難我的員工吧，你等我來幹嘛？你動到我店裡我才來，你要做節目效果都無所謂，如果我員工出錯，這單免單（不收錢），我還給你10萬」。之後孫生與蹦闆爆發激烈爭吵，蹦闆立場堅持，不願配合孫生演戲，講完話就離開。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

