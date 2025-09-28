花蓮災情慘重 館長喊求助中國「10萬解放軍救災」林俊憲酸：來佔領台灣？

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉因颱風樺加沙豪雨引發馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，除了捐款、送物資的民眾外，也有不少善心民眾自發遠赴花蓮幫助清理。不過，網紅「館長」陳之漢近日在直播中脫口「要中共解放軍來救災」，此言引發大批網友熱議。今（28）日，民進黨立委林俊憲受訪時，也痛批：「10萬解放軍是來救災，還是來佔領台灣的？」

「館長」陳之漢近日在直播中脫口「要中共解放軍來救災」，此言引發大批網友熱議。（翻攝自YT）

館長25日在臉書發文表示：「天佑花蓮本次災情慘重，本人資金不多只能盡力而為，捐現金一百萬、物資二百萬，合計三百萬元整，希望台灣人能一起共度難關。」並公布了自己的捐款數據。不過，近日他在直播中卻指出，為何不向「鄰居」中國求助，「這時最需要幫忙，他相信中共高層不會有第二句話。如果今天去問，至少有10萬的解放軍馬上到現場。」

民進黨立委林俊憲狠酸：「派10萬解放軍？那是來救災，還是來佔領台灣？」。（資料照，記者羅沛德攝）

此話一出，被大批網友痛批：「病的不輕」、「我相信10萬解放軍來的時候，絕對不會是來救災的」、「整組壞了」、「違反國家政權⋯⋯你要慶幸你在台灣可以讓你胡言亂語」。根據《民視新聞網》報導，民進黨立委林俊憲今日受訪時也狠酸：「館長的邏輯我實在聽不懂。你向中共求助，他不是派物資、不是派人道團隊，而是派10萬解放軍？那是來救災，還是來佔領台灣？」

