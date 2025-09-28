自由電子報
娛樂 最新消息

《中文怪物》又爆爭議 選手遺憾「聚焦網紅」

法籍YouTuber「酷的夢」豪砸500萬元打造YouTube節目《中文怪物》。（翻攝自YouTube）法籍YouTuber「酷的夢」豪砸500萬元打造YouTube節目《中文怪物》。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍YouTuber「酷的夢」豪砸500萬元打造YouTube節目《中文怪物》，推出後狂收好評，很多人都覺得節目製作精緻、內容有趣，高質感吸引不少死忠粉。《中文怪物》第3集上傳不到24小時，觀看次數已突破80萬，可見其受歡迎程度，其中的越南參賽者鄧瑞陽，在看完最新一集後，發文表達不滿。

隨著《中文怪物》迅速爆紅，問題也跟著變多，首先是原本設定每3天更新一次，因製作團隊工作量太大，改為每週更新一集，對此觀眾都認為的確需要給製作團隊時間，才能維持好品質。

《中文怪物》參賽者鄧瑞陽在網路表達失望之處。（翻攝自臉書）《中文怪物》參賽者鄧瑞陽在網路表達失望之處。（翻攝自臉書）

另外，參賽者鄧瑞陽今（28）也在網路發文，表示很感謝酷團隊為《中文怪物》投注許多時間與經費。他也表示：「看了今天的第三集，我覺得很失望」，原因出在題目「一個半小時是三個半小時」，鄧瑞陽表示這一題他很快就聽懂了，也是第一個搶答、成功答對且順利晉級的人，但他認為「團隊好像不希望有人那麼順利答對？」理由是「團隊把其他題的畫面剪輯拼湊起來，讓畫面變成其他隊先答錯，然後由某位網紅型參賽者答對晉級」。

鄧瑞陽認為把原本屬於素人參賽者的榮耀時刻轉移到網紅型參賽者。（翻攝自YouTube）鄧瑞陽認為把原本屬於素人參賽者的榮耀時刻轉移到網紅型參賽者。（翻攝自YouTube）

鄧瑞陽也指出「這也是為什麼大家會看到，這段畫面剪輯分段場上的人數時多時少，我也是一下在晉級台上，一下又在台下」。他表示自己能理解節目為了追求收視率、流量、戲劇效果，不過他認為第三集內容中已經把原本屬於素人參賽者的榮耀時刻轉移到網紅型參賽者，讓他覺得不公平。

鄧瑞陽建議，他能理解鏡頭和採訪資源大部分落在網紅型參賽者，但建議團隊在追求效果的同時，也更能尊重參賽者在比賽時的真實表現。

