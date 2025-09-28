波多野結衣親餵＋換裝福利太狂 台粉融化「戀愛感滿點」

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣女神波多野結衣時隔兩年再度來台，兩天見面會《Our Moment》圓滿落幕！首日舉辦VVIP限定的「戀愛廚房」找來36名幸運粉絲共襄盛舉，由女神親自下廚，與粉絲共享溫馨餐桌時光。

波多野結衣見面會寵粉，大讚台灣粉絲超棒。（勁維肯創意提供）

波多野結衣難得舉辦見面會，不僅用料理傳遞心意，還和粉絲互動聊天，讓參加的幸運兒直呼：「這根本是今年最浪漫、最難忘的一餐！」

第二天於「TICC」台北國際會議中心登場的正式見面會，活動兩個半小時中內容驚喜連連。波多野結衣特別從日本機場準備類似Tokyo Banana口味的餅乾，親自餵食粉絲。

每餵食一位，她都細心用濕紙巾擦手，讓粉絲驚呼：「好注重衛生，果然是真女神！」適逢教師節，波多野結衣還特別安排老師與學生情境互動，甚至設計體育課橋段，考驗粉絲體力，她說：「台灣粉絲的體力都一級棒！」炒熱氣氛。

波多野結衣換上兩套服裝釋放女神魅力。（勁維肯創意提供）

除了開放粉絲QA聊天、簽名、握手、合照等近距離福利，波多野結衣換上兩套服裝帶來不同驚喜，令粉絲大呼「太值得了」，掀起周邊搶購潮，商品當場售罄。

