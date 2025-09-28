自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

波多野結衣親餵＋換裝福利太狂 台粉融化「戀愛感滿點」

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣女神波多野結衣時隔兩年再度來台，兩天見面會《Our Moment》圓滿落幕！首日舉辦VVIP限定的「戀愛廚房」找來36名幸運粉絲共襄盛舉，由女神親自下廚，與粉絲共享溫馨餐桌時光。

波多野結衣見面會寵粉，大讚台灣粉絲超棒。（勁維肯創意提供）波多野結衣見面會寵粉，大讚台灣粉絲超棒。（勁維肯創意提供）

波多野結衣難得舉辦見面會，不僅用料理傳遞心意，還和粉絲互動聊天，讓參加的幸運兒直呼：「這根本是今年最浪漫、最難忘的一餐！」

第二天於「TICC」台北國際會議中心登場的正式見面會，活動兩個半小時中內容驚喜連連。波多野結衣特別從日本機場準備類似Tokyo Banana口味的餅乾，親自餵食粉絲。

每餵食一位，她都細心用濕紙巾擦手，讓粉絲驚呼：「好注重衛生，果然是真女神！」適逢教師節，波多野結衣還特別安排老師與學生情境互動，甚至設計體育課橋段，考驗粉絲體力，她說：「台灣粉絲的體力都一級棒！」炒熱氣氛。

波多野結衣換上兩套服裝釋放女神魅力。（勁維肯創意提供）波多野結衣換上兩套服裝釋放女神魅力。（勁維肯創意提供）

除了開放粉絲QA聊天、簽名、握手、合照等近距離福利，波多野結衣換上兩套服裝帶來不同驚喜，令粉絲大呼「太值得了」，掀起周邊搶購潮，商品當場售罄。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中