胃癌末期「切胃、子宮卵巢全摘」 唐玲又曝1器官切除：血糖難控制

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星唐玲2019年罹患胃癌4期，歷經8次化療，經手術切除三分之二的胃，不料2022年復發，癌細胞轉移至子宮及卵巢，再度接受摘除手術。挺過重重考驗的她，近日透露自己血糖指數已達糖尿病前期，有截肢風險，健康再度亮起紅燈，如今再度發文，表示對於血糖指數超標感到困擾，甚至這次回診才知道「1器官」早在6年前就被切除。

女星唐玲健康再次亮起紅燈。（翻攝自臉書）

唐玲今（28）日在臉書發文表示，自己對於飲食控制已經非常嚴格，但血糖還是會常常超標，這次回診時向醫生提問，結果卻被醫生回覆：「妳現在沒有膽囊應該也會有影響」，唐玲驚嚇問何時切除的，「醫生說是在我六年前胃部切除手術的時候，為了要重組胃及小腸的重新結合，膽囊擋在那邊礙事，於是把它切掉了，啊原來我早就是個沒有膽的人。」

唐玲坦言自己完全不知情，「可能在六年前當初罹癌的驚嚇，以及後續手術，已經把我嚇得魂飛魄散，連膽被切了也沒有印象」，更奇妙的是，她表示自己化療期間及之後常常拉肚子，久而久之也習慣了，原以為是化療的副作用，現在才驚覺也許是沒有膽的原因。

