娛樂 音樂

盧廣仲唱一半「卡痰卡到外婆家」！晚餐曝光了

盧廣仲一連開唱三天。（記者胡舜翔攝）盧廣仲一連開唱三天。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕盧廣仲週五起在台北國際會議中心開唱，一連舉辦3場「HeartBreakFast 傷心早餐店」演唱會，身為三金大滿貫、向來唱功穩健的他，第一天卻發生「卡痰」狀況；第二場開唱前他向歌迷報備，「我晚餐只喝了一碗魚湯，由於昨天的慘痛經驗不敢吃東西。」不過這個意外插曲不影響他的「活網」程度，由於他不停回覆Threads貼文，有網友好奇發問，是不是隨便發一個有關盧廣仲的文他就會回，盧廣仲又幽默回答：「其實也不一定啦。」還有人封他是Threads上最「活」的明星。

盧廣仲一連開唱三天。（記者胡舜翔攝）盧廣仲一連開唱三天。（記者胡舜翔攝）

盧廣仲首場唱完《早安，晨之美！》後，正式向全場觀眾打招呼，卻突然卡嗓燒聲，只好頻頻清痰。演唱會結束後，盧廣仲在Threads發文解釋：「不知道哪來的靈感，上台前喝了3瓢橄欖油，結果卡痰卡到外婆家，我哭，點播一首《我只怪我自己》。」他還表示對不起粉絲，「我以後再也不上台前亂吃東西。」昨天第二場結束後，他甚至連宵夜都很猶豫，可見自責心情。

