才說想結婚！ 金鐘戲王「手抖」認2年情逝 「0情傷」原因曝光

黃河（左起）、劉承恩、睦媄、吳念軒今出席入圍記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」黃河以客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎，今（28日）出席入圍記者會。被問及是否與女友分享喜訊時，他一度支支吾吾，只說有和家人分享，之後才認了分手。

黃河以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集男配角獎。（記者王文麟攝）

黃河與圈外女友交往2年多，先前不諱言想結婚，但要等到「天時地利人和」。不過在金鐘入圍聯訪時，被問到女友相關問題，他突然手抖喝水，試圖扯開話題，也僅表示：「大家就是好朋友。」他透露自己有了新身分，首次擔任電影監製，明年2月將開拍。如今大部分時間都忙於籌備電影製作，在工作滿檔下與女友分手。

被問是否因為太忙沒時間陪伴女友，黃河坦言：「我都花時間陪工作，我很抱歉，我對我的工作很抱歉，我分身乏術。」隨後又笑說：「鬼門關之後，大家會比較輕鬆一點。」至於現在是否單身？他當場咳嗽，並以一句「嗯」認了分手。他表示：「每天都在準備電影籌備，花心思和導演、主創開會，因為第一次當電影監製，自己要監製又要演，所以很努力、很用心，真的是在突破、轉換角色身分。現在全心全意都在做電影監製。」是否有情傷？他則說：「沒有這種東西！」

