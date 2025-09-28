自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才說想結婚！ 金鐘戲王「手抖」認2年情逝 「0情傷」原因曝光

黃河（左起）、劉承恩、睦媄、吳念軒今出席入圍記者會。（記者王文麟攝）黃河（左起）、劉承恩、睦媄、吳念軒今出席入圍記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」黃河以客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎，今（28日）出席入圍記者會。被問及是否與女友分享喜訊時，他一度支支吾吾，只說有和家人分享，之後才認了分手。

黃河以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集男配角獎。（記者王文麟攝）黃河以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集男配角獎。（記者王文麟攝）

黃河與圈外女友交往2年多，先前不諱言想結婚，但要等到「天時地利人和」。不過在金鐘入圍聯訪時，被問到女友相關問題，他突然手抖喝水，試圖扯開話題，也僅表示：「大家就是好朋友。」他透露自己有了新身分，首次擔任電影監製，明年2月將開拍。如今大部分時間都忙於籌備電影製作，在工作滿檔下與女友分手。

被問是否因為太忙沒時間陪伴女友，黃河坦言：「我都花時間陪工作，我很抱歉，我對我的工作很抱歉，我分身乏術。」隨後又笑說：「鬼門關之後，大家會比較輕鬆一點。」至於現在是否單身？他當場咳嗽，並以一句「嗯」認了分手。他表示：「每天都在準備電影籌備，花心思和導演、主創開會，因為第一次當電影監製，自己要監製又要演，所以很努力、很用心，真的是在突破、轉換角色身分。現在全心全意都在做電影監製。」是否有情傷？他則說：「沒有這種東西！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中