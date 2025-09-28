自由電子報
娛樂 歐美

超變態 華爾街金融大亨聯手美女助理打造「性愛地牢」

華爾街金融大亨魯賓（左）和他的女助理鮑爾斯涉嫌在紐約曼哈頓豪宅打造「性愛地牢」。（本報合成圖，翻攝自X）華爾街金融大亨魯賓（左）和他的女助理鮑爾斯涉嫌在紐約曼哈頓豪宅打造「性愛地牢」。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國司法部日前公布，華爾街金融大亨魯賓（Howard Rubin）和他的美女助理鮑爾斯（Jennifer Powers）涉嫌在紐約曼哈頓豪宅打造「性愛地牢」遭到逮捕。聯邦警方指出，兩人涉嫌以電擊、綑綁方式，變態性虐待數十名女性，兩人被控涉嫌性侵、性販運與金融詐欺等罪名，最重刑期可判終身監禁。

根據外媒報導，70歲的魯賓長期在索羅斯基金管理公司任職並操盤，故累積大量財富，他在2015年選擇退休，並過著豪奢生活。變態的魯賓自2009年起就在紐約曼哈頓豪宅打造「性愛地牢」。

魯賓女助理鮑爾斯替他尋找、招募美女，並以金錢誘惑被害人至曼哈頓豪宅的「性愛地牢」進行交易。（翻攝自X）魯賓女助理鮑爾斯替他尋找、招募美女，並以金錢誘惑被害人至曼哈頓豪宅的「性愛地牢」進行交易。（翻攝自X）

魯賓與45歲女特助鮑爾斯兩人聯手，由鮑爾斯尋找、招募美女，並以金錢誘惑被害人至曼哈頓豪宅的「性愛地牢」進行交易。受害人指控魯賓與鮑爾斯進行的並非單純性交易，而是更惡劣的虐待，包括綑綁、電擊私處、毆打、餵食違禁品，罪刑重大。

華爾街金融大亨魯賓涉嫌在紐約曼哈頓豪宅打造「性愛地牢」。（翻攝自X）華爾街金融大亨魯賓涉嫌在紐約曼哈頓豪宅打造「性愛地牢」。（翻攝自X）

不僅打造性愛地牢，魯賓更濫用法律，以5千美元（約新台幣15萬元）要求被害人簽署保密協定，更恫嚇被害人倘若洩露案情，就索賠50萬美元（約新台幣1500萬元）。正因如此他的惡行多年來被塵封，直到近期才遭揭發。

魯賓被逮捕後，透過律師團提出以2500萬美元（約新台幣7.5億元）保釋金換取自由，但法院查獲魯賓有多國鉅額資產，且具備逃亡能力與意圖，故將魯賓及鮑爾斯兩人收押。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大body

