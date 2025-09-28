趙露思新劇爆紅...銀河酷娛突宣布「包場應援」！疑已私下和解

趙露思先前與經紀公司撕破臉，怎料近日卻傳出公司替她包場應援新劇，遭懷疑雙方已私下和解。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人趙露思先前與經紀公司「銀河酷娛」撕破臉，就在眾人以為她的演藝生涯完蛋之際，她近期與演員陳偉霆主演的新劇《許我耀眼》播出後仍瞬間爆紅，人氣不減反增。值得注意的是，今（28）日，銀河酷娛突然為她包場，此舉引發外界猜測雙方其實已經和解。

趙露思在與銀河酷娛鬧出合約糾紛後，新劇《許我耀眼》的宣傳一切停擺，沒想到仍擁有驚人的熱度，登上平台熱播排行榜第一名。怎料，今銀河酷娛卻傳出為該劇包下了1萬座雲包場（線上包場），此應援形式在中國較為普及，主要是透過讓使用者免費獲得影視作品的觀看權，以增加觀看廣告的人數，若是使用者對作品感興趣，往往會在免費試用功能失效後，付費訂閱繼續觀看。

請繼續往下閱讀...

再加上，銀河酷娛官方微博的IP地址近期變更為趙露思的家鄉「四川」，引此引網友推測雙方可能已經進行私下協商，甚至和解，關係可能早已解凍。

