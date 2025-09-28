自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思新劇爆紅...銀河酷娛突宣布「包場應援」！疑已私下和解

趙露思先前與經紀公司撕破臉，怎料近日卻傳出公司替她包場應援新劇，遭懷疑雙方已私下和解。（翻攝自微博）趙露思先前與經紀公司撕破臉，怎料近日卻傳出公司替她包場應援新劇，遭懷疑雙方已私下和解。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人趙露思先前與經紀公司「銀河酷娛」撕破臉，就在眾人以為她的演藝生涯完蛋之際，她近期與演員陳偉霆主演的新劇《許我耀眼》播出後仍瞬間爆紅，人氣不減反增。值得注意的是，今（28）日，銀河酷娛突然為她包場，此舉引發外界猜測雙方其實已經和解。

趙露思在與銀河酷娛鬧出合約糾紛後，新劇《許我耀眼》的宣傳一切停擺，沒想到仍擁有驚人的熱度，登上平台熱播排行榜第一名。怎料，今銀河酷娛卻傳出為該劇包下了1萬座雲包場（線上包場），此應援形式在中國較為普及，主要是透過讓使用者免費獲得影視作品的觀看權，以增加觀看廣告的人數，若是使用者對作品感興趣，往往會在免費試用功能失效後，付費訂閱繼續觀看。

再加上，銀河酷娛官方微博的IP地址近期變更為趙露思的家鄉「四川」，引此引網友推測雙方可能已經進行私下協商，甚至和解，關係可能早已解凍。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中