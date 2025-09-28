自由電子報
娛樂 最新消息

70歲「外祖母」演技逼瘋觀眾！《暴君》一句話改變腥風血雨

〔記者鍾志均／綜合報導〕70歲韓國演員藝秀晶曾演出《屍速列車》、《與神同行》等佳片，她在大熱韓劇《暴君的廚師》11集中，以「李獻的外祖母」身分「沈氏」登場，雖然亮相時間不多，但卻展現「瘋狂演技」，展現壓倒性的存在感。

藝秀晶在《暴君的廚師》11集演技爆發。（翻攝自tvN IG）藝秀晶在《暴君的廚師》11集演技爆發。（翻攝自tvN IG）

《暴君的廚師》將進入最終大結局，昨晚暴君李獻因得知去世母親的真相，性格大變，試圖要滅口兇手以洩心頭之恨；藝秀晶在戲中因女兒死亡陷入精神異常，抱著玩偶模樣恍惚，瞬間改變戲劇的節奏，暗示廢妃延氏的真相，引發戲迷緊張感。

在李憲暴怒的瞬間，藝秀晶吃下潤娥遞上的巧克力，短暫恢復意識，並留下簡短證言，表示「希望你能成為永垂不朽的聖君，為母妃伸冤」，一句話扭轉一場血雨腥風的危機。

藝秀晶在《暴君的廚師》時而瘋癲，時而恢復正常，令觀眾印象深刻。（翻攝自tvN IG）藝秀晶在《暴君的廚師》時而瘋癲，時而恢復正常，令觀眾印象深刻。（翻攝自tvN IG）

在這次演出中，藝秀晶透過角色精神變換、發聲的一秒轉換，讓李憲停止暴走，一張帶著笑容的臉，以及抓著玩偶指尖都在顫抖，令不安感倍增；韓媒大讚藝秀晶一下子從瘋狂到冷靜，掌握戲劇節奏，高張力演技留下深刻的存在感。

