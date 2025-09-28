范逸臣現身日月潭 萬人泳渡添星光 為電影「突破」催票房

日月潭萬人泳渡活動，主演泳渡勵志電影「突破：三千米的泳氣」的影星范逸臣，特別到場為電影宣傳催票房。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡登場，以視障泳士為題材的勵志電影「突破：三千米的泳氣」，去年劇組曾到泳渡現場取景拍攝，今年電影將在10月上映，主要演員范逸臣也到場宣傳催票房，為潭區盛大泳渡活動增添「星光」。

主演泳渡勵志電影「突破：三千米的泳氣」的影星范逸臣（中），與導演安景鴻（右）、演員吳鈴山（左）現身日月潭泳渡為電影宣傳。（記者劉濱銓攝）

擔任「突」片主角的影星范逸臣，今攜手導演安景鴻、演員吳鈴山現身日月潭，范逸臣還在泳渡上岸點伊達邵碼頭為電影宣傳，許多民眾看到紛紛要求合影，直呼能在泳渡場合看到明星非常開心。

請繼續往下閱讀...

日月潭萬人泳渡活動，主演泳渡勵志電影「突破：三千米的泳氣」的影星范逸臣，特別到場為電影宣傳催票房。（南投縣政府提供）

范逸臣表示，為拍攝這部電影，去年劇組到日月潭取景，今年泳渡特別前來宣傳，希望10月全台上映後，大家可以到戲院感受另一種泳渡的熱情。

南投縣長許淑華則說，日月潭萬人泳渡是台灣歷史最悠久、規模最大的開放水域游泳活動，在2020年時有7位視障泳士挑戰日月潭泳渡，如今真實故事也躍上大銀幕，拍成電影「突破：三千米的泳氣」，歡迎民眾進戲院欣賞勵志電影，去年參加泳渡的泳客，還有機會看到自己泳渡的身影。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法