娛樂 最新消息

光復鄉災情慘重！水豐急電花蓮家人 感受關懷：台灣人真的有愛

Saturnday成員小潘、水豐、峻瑋擔任一日店長。（焦糖楓提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台灣串燒品牌「焦糖楓」邁入第15年，樂華店業績捷報頻傳，今天邀請Saturnday成員小潘、水豐、峻瑋擔任一日店長，現場氣氛熱烈。日前樺加沙颱風重創花蓮，水豐第一時間打電話給花蓮吉安鄉的家人，所幸家中一切平安；同時也主動關心光復鄉的朋友們是否需要協助。他感受到許多人對花蓮的關懷，感性表示：「台灣人真的非常有愛，台灣最美的風景就在這些時候展現。」

Saturnday成員小潘、水豐、峻瑋擔任一日店長。（焦糖楓提供）

談到粉絲互動，小潘笑說因為自己平常常分享穿搭，結果粉絲們也都是高顏值的帥哥美女，「每個人都有最獨特的特色，要記得好好珍惜。」峻偉則分享自律日常，透露自己固定健身、控制飲食，並堅持在午夜12點前入睡，才能維持好身材。

被問到是否自認為美食家時，小潘自曝「隱藏技能」是舌頭很長甚至能碰到鼻子，但也強調自己愛吃、完全不挑食，唯獨牛肉例外；峻瑋則笑說「我非常愛吃，但應該算是不懂吃的美食家」；至於水豐則大方承認自己超挑食，笑言「應該真的不算懂吃」，一番真誠互動逗得粉絲直呼可愛。

Saturnday成員小潘、水豐、峻瑋擔任一日店長。（焦糖楓提供）

活動尾聲，三人分享了對未來的期許。小潘感性表示：「2025年我們的確交出了一份漂亮的成績單，但那只是開始。2026年我希望能沉澱下來，探索更多音樂與表演的可能，把故事和情感轉化成能陪伴大家的作品。」峻瑋則簡單卻堅定地希望「比2025更好」，而水豐則笑著說出「實際一點，賺大錢」的夢想，展現真性情。

點圖放大header
點圖放大body

