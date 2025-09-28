黃明志「不脫帽」成保命符 大馬抗議事件驚險脫身

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大馬鬼才」創作歌手黃明志，今（28日）晚間八點在三立新聞台《話時代人物》接受主持人鄭弘儀專訪，暢談自己精彩的音樂人生。他以諷刺、幽默、挑戰禁忌的創作風格聞名，屢屢觸動敏感議題。鄭弘儀問他，這樣的創作讓某些政權不舒服，會不會因此害怕踏入那些國家？黃明志笑說不會，「有時候我這樣做，他們人民反而覺得很舒服」。

談到外界對其造型的好奇，黃明志透露自己準備了至少500頂帽子，以往總以「沒有頭髮」自嘲帶過，節目中則首度揭露真正原因，原來是多年前馬來西亞民主意識剛抬頭，他受邀出席一場演講會，場外卻聚集數百名抗議民眾，場內一度混亂驚動警方。他當時靈機一動，拉下帽子隨警察一同走上警車，竟沒人認出他，得以平安脫身。自此之後，他在公開場合「絕不脫帽」。

黃明志分享背包旅行經驗，透露從當地人身上汲取創作靈感。（三立提供）

黃明志強調，他關心的不僅是政治，還熱衷觀察各地文化與民情細節。從大學時期就打工存錢背包旅行，鮮少在景點打卡購物，反而喜歡和當地人喝酒聊天、聽他們抱怨，這些所見所聞都成了創作養分。他至今已寫下逾千首歌曲，真正公開的只有兩、三百首。他說，在馬來西亞與台灣都感覺「像回家」，到了其他國家才覺得是「出國」。

黃明志在節目中暢談反叛音樂人生，作品已逾千首。（三立提供）

