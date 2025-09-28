自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃明志「不脫帽」成保命符 大馬抗議事件驚險脫身

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大馬鬼才」創作歌手黃明志，今（28日）晚間八點在三立新聞台《話時代人物》接受主持人鄭弘儀專訪，暢談自己精彩的音樂人生。他以諷刺、幽默、挑戰禁忌的創作風格聞名，屢屢觸動敏感議題。鄭弘儀問他，這樣的創作讓某些政權不舒服，會不會因此害怕踏入那些國家？黃明志笑說不會，「有時候我這樣做，他們人民反而覺得很舒服」。

黃明志接受三立《話時代人物》專訪，首度揭露公開場合絕不脫帽的原因。（三立提供）黃明志接受三立《話時代人物》專訪，首度揭露公開場合絕不脫帽的原因。（三立提供）

談到外界對其造型的好奇，黃明志透露自己準備了至少500頂帽子，以往總以「沒有頭髮」自嘲帶過，節目中則首度揭露真正原因，原來是多年前馬來西亞民主意識剛抬頭，他受邀出席一場演講會，場外卻聚集數百名抗議民眾，場內一度混亂驚動警方。他當時靈機一動，拉下帽子隨警察一同走上警車，竟沒人認出他，得以平安脫身。自此之後，他在公開場合「絕不脫帽」。

黃明志分享背包旅行經驗，透露從當地人身上汲取創作靈感。（三立提供）黃明志分享背包旅行經驗，透露從當地人身上汲取創作靈感。（三立提供）

黃明志強調，他關心的不僅是政治，還熱衷觀察各地文化與民情細節。從大學時期就打工存錢背包旅行，鮮少在景點打卡購物，反而喜歡和當地人喝酒聊天、聽他們抱怨，這些所見所聞都成了創作養分。他至今已寫下逾千首歌曲，真正公開的只有兩、三百首。他說，在馬來西亞與台灣都感覺「像回家」，到了其他國家才覺得是「出國」。

黃明志在節目中暢談反叛音樂人生，作品已逾千首。（三立提供）黃明志在節目中暢談反叛音樂人生，作品已逾千首。（三立提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中