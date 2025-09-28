自由電子報
娛樂 最新消息

八點檔女神吳婉君辣曬比基尼 自誇：我在海裡特別漂亮

八點檔女神吳婉君近日曬出一系列在海邊戲水的照片，還忍不住自誇：我在海裡特別漂亮。（翻攝自臉書）八點檔女神吳婉君近日曬出一系列在海邊戲水的照片，還忍不住自誇：我在海裡特別漂亮。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「八點檔女神」吳婉君外型甜美、身材火辣也特別喜歡戶外運動，經常在社群分享日常生活點滴的她，近日曬出一系列在海邊戲水的照片，還忍不住自誇：我在海裡特別漂亮。

吳婉君熱愛戶外運動。（翻攝自臉書）吳婉君熱愛戶外運動。（翻攝自臉書）

吳婉君說，自己跟爸爸聊到各種休閒運動，包括：自由潛水、水肺潛水、登山、馬術、游泳、溯溪、背包艇、溪降、SUP，然後才突然發現自己從來沒有參加過泛舟，之後俏皮說：「呃…未來應該也沒有打算參加（我會怕）」。

吳婉君發出的照片當中穿著白底紅色圖文的比基尼，下半身則是三角形黑色泳褲，完美展現充滿魅力的S曲線，加上平坦小腹令人艷羨，不少粉絲紛紛大讚：太美了。

吳婉君婀娜多姿的S曲線讓網友紛紛讚：太美了。（翻攝自臉書）吳婉君婀娜多姿的S曲線讓網友紛紛讚：太美了。（翻攝自臉書）

吳婉君覺得自己非常享受在海裡自由自在的感覺，而且忍不住自誇：「我在海裡看起來好像特別漂亮」，結果她卻附上一張看起來非常狼狽的模樣，因為泡在水裡頭髮蓋住半張臉，意外引人發噱。

吳婉君認為自己在海裡最美，卻附上這張這片，讓人覺得可愛。（翻攝自臉書）吳婉君認為自己在海裡最美，卻附上這張這片，讓人覺得可愛。（翻攝自臉書）

