《中文怪物》韓國網紅遭淘汰淚崩！咪蕾不忍了曝原因

咪蕾受到酷邀請參加《中文怪物》，妙語如珠的可愛反應，受到許多網友喜愛。（翻攝自milei_foryou Threads）

〔記者廖俐惠／台北報導〕YouTube節目《中文怪物》一上線就大受好評，昨晚（27日）播出的第三集，韓國YouTuber咪蕾遺憾遭到淘汰，她坦言結束之後因為太感動哭了，再次覺得住在台灣的外國朋友們真的很有人情味。

咪蕾在《中文怪物》中真情流露，哭泣的畫面令人心疼。（翻攝自YouTube）

咪蕾來台灣5年，目前經營著YouTube頻道「咪蕾 미래」，此次應酷的邀請參加《中文怪物》，不過在昨天的第三集中遭到淘汰，連敗部復活也沒有活下去。她今天在Threads上有感而發，稱自己沒有正式學過中文，直接在台灣環境適應，所以自學中文的時候其實很辛苦，但能一路努力到參加中文比賽，她真的超開心。

咪蕾（左）雖然總是笑虧日本參賽者，但其實感情很好，右為阿部瑪莉亞。（翻攝自milei_foryou Threads）

她開玩笑說：「我們的朋友兼對手，日本參賽者們…表現比想像中更厲害，真讓人驚訝，不過比賽輸贏還是要到最後一刻才知道嘛。」咪蕾強調，比賽中不分國籍，大家互相幫忙，「第二輪結束後我真的太感動，忍不住哭了，能夠跨越文化差異，彼此加油打氣的那份溫暖，讓我再次覺得住在台灣的外國朋友們真的都很有人情味，謝謝所有支持我的粉絲們。」

