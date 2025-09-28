自由電子報
娛樂 最新消息

混血女星自曝感情被「啦啦隊女神」介入 3線索全說了：名字是疊字

台俄混血女星「DJ Rara」若熙娘娘以敢言直率個性深受粉絲喜愛。（翻攝自IG）台俄混血女星「DJ Rara」若熙娘娘以敢言直率個性深受粉絲喜愛。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台俄混血女星「DJ Rara」若熙娘娘以敢言直率個性深受粉絲喜愛，她也經常在節目上分享自己的感情經歷。近日，若熙娘娘錄製綜藝節目《11點熱吵店》時，竟自曝曾被一名現役啦啦隊女神橫刀奪愛，網友也紛紛根據線索猜測小三身份。

若熙娘娘自曝曾被一名現役啦啦隊女神橫刀奪愛。（翻攝自YT）若熙娘娘自曝曾被一名現役啦啦隊女神橫刀奪愛。（翻攝自YT）

日前綜藝節目《11點熱吵店》中，若熙娘娘被主持人阿Ken提問：「妳曾經被哪一位圈內人搶過男朋友？」，來賓原本開玩笑起鬨指向身為好友的嘻小瓜，沒想到若熙娘娘否認後，竟自曝曾有「啦啦隊女神」介入自己感情，當時男友也隨之跟人跑，不過目前也已經分手。

若熙娘娘曝光啦啦隊女神關鍵線索。（翻攝自YT）若熙娘娘曝光啦啦隊女神關鍵線索。（翻攝自YT）

若熙娘娘進一步補充，對方並不是當紅啦啦隊成員，但現在仍也活躍於圈內，隨後更直接點出「名字是兩個字，而且是疊字」，之後並未洩露更多資訊。節目播出後，網友也紛紛根據線索猜測小三身份，成為話題焦點。

