娛樂 最新消息

首組日團慰問花蓮災情！早安少女組喊愛火腿鬥士：古林睿煬、孫易磊都挺

早安少女組。'25成員岡村譽（前排左起）、羽賀朱音、牧野真莉愛、小田櫻、野中美希，弓桁朱琴（後排左起）、井上春華、櫻井梨央、山崎愛生。（Welcome Music提供）早安少女組。'25成員岡村譽（前排左起）、羽賀朱音、牧野真莉愛、小田櫻、野中美希，弓桁朱琴（後排左起）、井上春華、櫻井梨央、山崎愛生。（Welcome Music提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本女團「早安少女組。’25」明天（29日）將在新莊Zepp New Taipei開唱，今天抵台先與粉絲相見歡並受訪，隊長野中美希開頭就向花蓮致意，「聽說最近在花蓮發生很嚴重的災情，藉此機會向災民最深的慰問。」

「早安少女組。’25」的隊長野中美希、副隊長小田櫻、副隊長牧野真莉愛、岡村譽、羽賀朱音、弓桁朱琴、井上春華、櫻井梨央及山崎愛生今天受訪，9位成員活力滿滿，山崎愛生看到今天一早有許多粉絲接機，不但舉著周邊商品，還自製應援牌，令她印象深刻。她們被推薦品嘗蛋餅當早餐，興奮直呼很想嘗試看看。

岡村譽回想起上次來台宣傳專輯，至今難忘肉汁滿溢的小籠包，好吃到都可以為了小籠包做一首歌。野中美希則透露，團員之間流傳鳳梨酥很好吃，希望第一次來台灣的弓桁朱琴、井上春華及山崎愛生都能知道鳳梨酥有多好吃。她們也很喜歡喝珍珠奶茶，小田櫻說：「印象中台灣的珍奶更大杯，希望可以給自己一點點的療癒。」

被問到學了什麼中文？野中美希透露自己已經學了半年的中文，雖然還不夠流利，不過她標準的說出：「我喜歡台灣，我喜歡咖啡，我想喝台灣的咖啡，我好想見到早安少女組。’25的粉絲。」弓桁朱琴則說出「我最喜歡梅乾」。

早安少女組。'25的牧野真莉愛（前排中）活力滿滿，當場大喊陽岱鋼的應援曲。（Welcome Music提供）早安少女組。'25的牧野真莉愛（前排中）活力滿滿，當場大喊陽岱鋼的應援曲。（Welcome Music提供）

牧野真莉愛特別穿上日職火腿鬥士隊的球衣，自我介紹時就大聲表達隊火腿隊的喜愛，被問到是否有關注古林睿煬、孫易磊兩位選手？牧野真莉愛表示：「我有，我也有去看球賽，我非常支持這兩位選手，但我最喜歡的台灣選手是陽岱鋼！」她甚至當場唱出陽岱鋼的應援歌曲，實在有夠瘋狂。

也因此，牧野真莉愛此次來台，希望能夠了解更多關於中職的事情，3月火腿鬥士隊在大巨蛋與中信兄弟、統一獅舉行友誼賽時，很遺憾沒能到現場觀賽。聽聞近期中職球團會邀請外國藝人演出，牧野真莉愛也希望有一天也能受到球團邀請。

早安少女組。'25今天下午受訪，先慰問花蓮災情 。（Welcome Music提供）早安少女組。'25今天下午受訪，先慰問花蓮災情 。（Welcome Music提供）

明天就要正式演出，羽賀朱音表示，有為了台北演唱會準備專屬的歌單，「有一些成員都已經不一樣了，想給大家耳目一新、新的早安少女組的感覺。」櫻井梨央則是回想起去年跟岡村譽一起來台灣，當時粉絲就希望她們來辦演唱會，「我現在終於可以回應大家的熱情，一定會帶來最精彩的表演跟大家分享。」

野中美希最後表示：「早安少女組。’25實際上跟台灣粉絲見面，非常開心，不管是粉絲見面會、演唱會，跟粉絲共度好時光，幸福心情深深刻在心上。」她以中文大喊「大家一起享受吧」。

body

