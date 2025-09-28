自由電子報
娛樂 最新消息

張棋惠9歲愛女聽聞花蓮災情 懂事將零用錢全捐出

張琪惠的9歲女兒懂事將所有零用錢全捐出，幫助花蓮賑災，讓她相當感動。（翻攝自IG）張琪惠的9歲女兒懂事將所有零用錢全捐出，幫助花蓮賑災，讓她相當感動。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉因颱風樺加沙豪雨引發馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，除了捐款、送物資的民眾外，也有不少善心民眾自發遠赴花蓮幫助清理。藝人張棋惠也捐款幫助賑災，沒想到，連9歲女兒都懂事將所有零用錢全捐出，讓張棋惠相當感動。

張棋惠雖無法親自參與救援，但仍希望能盡一份心力，因此她選擇捐款幫助當地搜救隊。（翻攝自IG）張棋惠雖無法親自參與救援，但仍希望能盡一份心力，因此她選擇捐款幫助當地搜救隊。（翻攝自IG）

張棋惠因為工作忙碌無法親自參與救援，但仍希望能盡一份心力，因此只能捐款幫助當地搜救隊，她也詢問9歲的女兒：「媽咪如果想要捐款給失去家的家庭們能趕快有新家，那妳想不想也一起？」，沒想到小孩竟懂事地拿出存錢筒，捐出裡面全數僅有1500元的存款，「我這些零錢也可以一起！」

女兒的善良舉動感動了張棋惠，她接著表示，「我想我會一直跟她分享，如果我們有能力，不管多少都能夠幫助需要的人們」。

