花蓮光復誤傳「水要來了」！居民、志工緊急逃難畫面曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉因颱風樺加沙豪雨引發馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，許多民眾自發投入清理，成為「鏟子超人」。藝人嘻小瓜今（28）日也前往災區救災，不料，卻接獲馬太鞍溪堰塞湖再度溢流的消息，現場居民、志工四處逃竄的畫面也隨之曝光。不過，花蓮縣政府稍早前已經證實消息是謠傳。

嘻小瓜今（28）日前往花蓮縣光復鄉救災，投身成為「鏟子超人」的一員。（翻攝自IG）

嘻小瓜今日前往花蓮縣光復鄉救災，投身成為「鏟子超人」的一員。不料，執行到一半時，災區再度傳出「水要來了」的消息，現場民眾放下眼前工作，立刻跑起來避難，並喊話提醒旁人上到二樓或往高處走，場面十分緊急，嘻小瓜則拍下現場畫面發文急切提醒「大家注意安全」。

今日災區再度傳出「水要來了」的消息，民眾四處逃竄，不過已證實是謠傳。（翻攝自IG）

不過，花蓮縣政府稍早澄清：「光復目前謠傳潰堤引發市區恐慌，大量志工避難，經濟部水利署第九河川分署於花蓮縣政府前進指揮所進行說明，工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流改變太大，目前研判不會造成危險，請勿恐慌。」嘻小瓜則表示，現場確實聽到要撤離跟避難，而當下無法掌握任何詳細資訊，並非刻意散布謠言。

